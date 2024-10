Il Ducati Lenovo Team ha conquistato il risultato perfetto nella sprint race del Gran Premio di Giappone, in quello che è il sedicesimo Gran Premio della stagione. Sul tracciato del Twin Ring Motegi, Francesco Bagnaia ha ottenuto la vittoria nella gara di 12 giri, precedendo il compagno di squadra Enea Bastianini alla bandiera a scacchi.

Bagnaia ha compiuto una partenza perfetta dalla seconda casella della griglia, conquistando la prima posizione. Il campione del mondo in carica si è mantenuto al comando fino al quarto giro, quando è stato superato da Acosta alla curva cinque. Dopo la caduta di quest’ultimo a quattro passaggi dal termine, Bagnaia ha gestito bene il vantaggio sugli inseguitori, nonostante qualche goccia di pioggia nel finale ed il riavvicinarsi del compagno di squadra nel corso dell’ultimo giro. Grazie a questo settimo successo della stagione nella gara del sabato, Pecco riduce a 15 punti lo svantaggio in classifica dal leader Martín.

Bastianini è scattato in maniera eccellente dalla seconda fila, inserendosi all’esterno su Acosta alla prima curva. Una piccola sbavatura alla curva 5, nel corso del primo giro, è costata la seconda posizione ad Enea, il quale è comunque stato in grado di rimanere a contatto con i due piloti che lo precedevano. Bastianini è stato protagonista di una splendida battaglia con Marc Márquez a due giri dal termine, riuscendo a riprendersi il secondo posto in staccata alla curva 11 per poi rifarsi sotto a Bagnaia nel corso dell’ultimo passaggio, transitando sul traguardo con soli 186 millesimi di ritardo sul compagno di squadra.

Il Ducati Lenovo Team tornerà in azione domani alle 9:40 ora locale (GMT +9) per la sessione di warm up, a cui seguirà la gara di 24 giri del Gran Premio di Giappone, con partenza alle 14:00 (le 7:00 in Italia).

Francesco Bagnaia (#1 Ducati Lenovo Team) – 1º nella Sprint Race a Motegi

“È stata sicuramente una gara non facile, in quanto c’erano delle chiazze di bagnato sulla pista ed è scesa qualche goccia di pioggia. Abbiamo utilizzato il giro di allineamento per capire meglio le condizioni della pista, a scapito di un po’ di performance in gara. Sono partito bene e sono riuscito a stare davanti nei primi giri, ma Pedro (Acosta) stava andando molto forte e riusciva a spingersi un po’ oltre rispetto a quello che, secondo me, era il mio limite. Appena ho pensato a far raffreddare la gomma davanti un pochino, per poi tornare a spingere, lui è scivolato. Non era una situazione semplice perché stava scendendo di nuovo qualche goccia di pioggia. Ero conscio del vantaggio che avevo su Enea (Bastianini) nell’ultimo giro; quindi, ho deciso di gestire il margine fino al traguardo per evitare rischi.”

Enea Bastianini (#23 Ducati Lenovo Team) – 2º

“È stata una bella gara sprint. Nel finale non ero abbastanza vicino a Pecco (Bagnaia) per provare a vincere, purtroppo avevo perso del tempo negli ultimi due-tre giri. Marc (Márquez) si era avvicinato molto ed è riuscito a sorpassarmi, ma alla curva 11 ho semplicemente lasciato andare i freni ed ha funzionato. La battaglia mi ha spronato a dare quel qualcosa in più nell’ultimo passaggio, cercando comunque di non prendermi troppi rischi. È vero che ho girato forte, ma Pecco ha sicuramente gestito il margine che aveva. Questo secondo posto rappresenta comunque un ottimo risultato”.