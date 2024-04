Il Ducati Lenovo Team a punti nella gara sprint di Austin

Il Ducati Lenovo Team ha affrontato oggi la terza gara sprint della stagione MotoGP 2024 sul Circuit of The Americas di Austin. Enea Bastianini, scattato dalla quinta casella della griglia di partenza, è transitato alla bandiera a scacchi in sesta posizione, mentre Francesco Bagnaia, che apriva la seconda fila, ha terminato all’ottavo posto.

Bastianini è stato autore di un buon scatto al via, uscendo dalla prima curva in quarta posizione. Il pilota con il numero #23, pur perdendo terreno dal gruppo di testa, si è mantenuto quarto fino a metà gara. Nel finale, Enea ha perso poi terreno e scendendo fino al settimo posto, riuscendo però ad avere la meglio su Miller, arrivando sesto al traguardo.

Bagnaia è stato autore di una partenza non perfetta, ritrovandosi imbottigliato nel gruppo di piloti alla prima staccata ed in decima posizione dopo poche curve. Il Campione del Mondo in carica ha faticato soprattutto nella prima parte di gara, ma è stato abile nel recuperare due posizioni nelle tornate conclusive, chiudendo ottavo.

La gara domenicale dell’Americas GP avrà inizio domani alle 14:00 ora locale (le 21:00 in Italia).

Le dichiarazioni dei piloti del Ducati Lenovo Team

Enea Bastianini (#23) – 6º

“È stata una gara difficile. Pensavo di poter lottare per il podio, ma mi è mancato il grip al posteriore: ho perso terreno dai primi sin da subito, per poi perdere ulteriori posizioni. Fortunatamente poi la situazione si è stabilizzata e sono riuscito a superare Jack (Miller) nel finale e chiudere sesto. È un problema che non avevamo riscontrato in precedenza questo weekend quindi dovremo guardare i dati insieme alla squadra per capire che è successo. Ho sempre avuto un ritmo da podio e questo è l’obiettivo per la gara di domani, quindi resto positivo”.

Francesco Bagnaia (#1) – 10º