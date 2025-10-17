Animali e Ambiente

Lambro, approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il ripristino delle sponde

Via libera della Giunta all’opera che vale 1,5 milioni di euro

Foto di CronacaMilano CronacaMilano2 ore fa
5 minuto di lettura
La Giunta di Palazzo Marino ha approvato il Progetto di fattibilità tecnico-economica per il ripristino delle sponde del Lambro all’altezza di via Feltre (Municipio 3).

Le sponde sono state spesso sottoposte a forte stress idraulico che ha provocato straripamenti e allagamenti del fiume durante gli eventi di piena. L’argine in destra idraulica, già sistemato in passato, ha subìto danneggiamenti durante le piene del 2024, in particolare nei mesi di marzo e settembre, e per questo è stata programmata la sua sistemazione: previsto il rinforzo, attraverso una protezione in massi ciclopici interrati, delle sponde e del fondo alveo per migliorarne la resistenza alle sollecitazioni idrauliche contenendo il rischio di erosione e di cedimento e mettendo in sicurezza il tratto di strada e il territorio circostante.

Il progetto, che ha un valore totale di 1,5 milioni di euro, prevede infine la rivalorizzazione dell’area ciclopedonale, che sarà più illuminata, per migliorare la sicurezza e la fruibilità della zona da parte di pedoni, ciclisti e fruitori del parco.

“Il progetto di rinnovo delle sponde del Lambro in via Feltre non è solo un’opera di ingegneria idraulica utile a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e a ridurre il rischio di allagamenti. È un vero intervento naturalistico che tutela l’ecosistema della zona umida del parco e la sua biodiversità, nel rispetto della naturalità del fiume che vedrà valorizzato il sistema delle aree golenali – ha detto l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi –. Il miglioramento della sicurezza dell’area ciclopedonale, inoltre, renderà questa grande area verde ancora più fruibile e connessa con la città. Si tratta di un intervento che si va ad aggiungere ad uno già avviato, finanziato da fondi Pnrr, che prevede il ripristino proprio delle aree golenali del fiume tra via Idro e via Feltre”.

Comune di Milano

