31 ottobre 2025 – Mercoledì 29 ottobre, presso l’Auditorium Testori di Milano, il Settore Istruzione del Comune di Cinisello Balsamo ha ricevuto, dalla Direzione Generale Ambiente e clima di Regione Lombardia il Premio di qualità per la realizzazione del progetto “Piccolo come un nido, grande come un bosco”, per aver promosso azioni e iniziative specifiche per lo sviluppo dell’educazione ambientale e alla sostenibilità in Lombardia destinate alle scuole. A ritirare il premio, in rappresentanza della partnership, il sindaco Giacomo Ghilardi e l’assessore all’istruzione, Educazione e Infanzia Maria Gabriella Fumagalli, accompagnati dai referenti tecnici comunali.

Un nuovo riconoscimento per questo innovativo progetto educativo ormai diventato a pieno titolo un servizio educativo per i bambini della città!

Il progetto, finanziato con apposito bando nell’Anno Scolastico 2024/25, si è svolto all’interno del Bosco Blu, il giardino cittadino, originariamente in disuso, recuperato nel 2023 dall’Amministrazione comunale e destinato ad attività laboratoriali sull’ambiente per i bambini 0/6 anni, frequentanti nidi e scuole dell’infanzia del territorio.

Le azioni didattiche hanno riguardato:

diversi corsi di formazione per circa 80 insegnanti ed educatori

un evento di citizen science aperto alle famiglie

dei laboratori ambientali che hanno coinvolti 160 bambini

la realizzazione di orti didattici nelle scuole dai numeri significativi: 13 percorsi didattici, 250 bambini, 35 insegnanti e 15 volontari.

Il progetto è stato promosso dall’Ufficio progetti educativi del Settore Istruzione in collaborazione con la coop. Soc. Koiné e l’associazione Anteas di Cinisello Balsamo.

Le attività sostenute dal finanziamento regionale si sono aggiunte alle consuete proposte educative presenti al Bosco Blu e proseguiranno per tutto l’anno scolastico. Sono rese possibili anche grazie ad un accordo con la vicina scuola Cornelio, il settore Lavori Pubblici e la Protezione Civile.

“Siamo stati premiati come Comune virtuoso per un progetto che valorizza il patrimonio storico della città e consolida l’esperienza nelle politiche educative, in particolare modo del sistema integrato 0-6. Grazie alla rigenerazione del Bosco Blu tanti bambini delle scuole stanno vivendo delle esperienze fantastiche imparando a conoscere le bellezze che l’ambiente ci mette a disposizione”, ha commentato il Sindaco.

“Sono orgogliosa di questo progetto che ha ricevuto il Premio di qualità. Un riconoscimento di valore che sottolinea l’alto livello della nostra offerta formativa e l’attenzione che riserviamo all’educazione dei nostri bambini, cittadini di domani”, ha aggiunto l’assessore Fumagalli.