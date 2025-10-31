Il comune di Cinisello Balsamo premiato in Regione Lombardia per l’educazione alla sostenibilità ambientale
31 ottobre 2025 – Mercoledì 29 ottobre, presso l’Auditorium Testori di Milano, il Settore Istruzione del Comune di Cinisello Balsamo ha ricevuto, dalla Direzione Generale Ambiente e clima di Regione Lombardia il Premio di qualità per la realizzazione del progetto “Piccolo come un nido, grande come un bosco”, per aver promosso azioni e iniziative specifiche per lo sviluppo dell’educazione ambientale e alla sostenibilità in Lombardia destinate alle scuole. A ritirare il premio, in rappresentanza della partnership, il sindaco Giacomo Ghilardi e l’assessore all’istruzione, Educazione e Infanzia Maria Gabriella Fumagalli, accompagnati dai referenti tecnici comunali.
Un nuovo riconoscimento per questo innovativo progetto educativo ormai diventato a pieno titolo un servizio educativo per i bambini della città!
Il progetto, finanziato con apposito bando nell’Anno Scolastico 2024/25, si è svolto all’interno del Bosco Blu, il giardino cittadino, originariamente in disuso, recuperato nel 2023 dall’Amministrazione comunale e destinato ad attività laboratoriali sull’ambiente per i bambini 0/6 anni, frequentanti nidi e scuole dell’infanzia del territorio.
Le azioni didattiche hanno riguardato:
- diversi corsi di formazione per circa 80 insegnanti ed educatori
- un evento di citizen science aperto alle famiglie
- dei laboratori ambientali che hanno coinvolti 160 bambini
- la realizzazione di orti didattici nelle scuole dai numeri significativi: 13 percorsi didattici, 250 bambini, 35 insegnanti e 15 volontari.
Il progetto è stato promosso dall’Ufficio progetti educativi del Settore Istruzione in collaborazione con la coop. Soc. Koiné e l’associazione Anteas di Cinisello Balsamo.
Le attività sostenute dal finanziamento regionale si sono aggiunte alle consuete proposte educative presenti al Bosco Blu e proseguiranno per tutto l’anno scolastico. Sono rese possibili anche grazie ad un accordo con la vicina scuola Cornelio, il settore Lavori Pubblici e la Protezione Civile.
“Siamo stati premiati come Comune virtuoso per un progetto che valorizza il patrimonio storico della città e consolida l’esperienza nelle politiche educative, in particolare modo del sistema integrato 0-6. Grazie alla rigenerazione del Bosco Blu tanti bambini delle scuole stanno vivendo delle esperienze fantastiche imparando a conoscere le bellezze che l’ambiente ci mette a disposizione”, ha commentato il Sindaco.
“Sono orgogliosa di questo progetto che ha ricevuto il Premio di qualità. Un riconoscimento di valore che sottolinea l’alto livello della nostra offerta formativa e l’attenzione che riserviamo all’educazione dei nostri bambini, cittadini di domani”, ha aggiunto l’assessore Fumagalli.