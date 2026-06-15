Animali e Ambiente

“Rivoluzione Verde”, più alberi e nuove aree verdi alla Fabbrica del Vapore

Percorsi accessibili e spazi di incontro. Dal Comune un investimento di 2 milioni di euro per trasformare il piazzale di via Procaccini in un nuovo spazio urbano sostenibile e accogliente

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Rivoluzione Verde Fabbrica del Vapore

Una nuova piazza verde nel cuore della Fabbrica del Vapore. La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica di “Rivoluzione Verde”, l’intervento da 2 milioni di euro che nei prossimi mesi porterà alla riqualificazione degli spazi aperti del complesso culturale di via Procaccini, con l’obiettivo di renderlo più sostenibile, accessibile e accogliente.

I principali interventi prevedono la sostituzione dell’attuale pavimentazione con una nuova superficie in pietra naturale, la realizzazione di nuove aree alberate, aree piantumate e selciato posato a secco, la riqualificazione dell’ingresso su via Procaccini con una cancellata più aperta e trasparente verso la città, la valorizzazione dell’area antistante la “Cattedrale” e il miglioramento dell’accessibilità attraverso nuovi percorsi e rampe senza barriere architettoniche. Previsto inoltre il potenziamento dell’illuminazione, con due nuove file di lampioni.

Cuore della trasformazione sarà il piazzale centrale, dove saranno messe a dimora decine di nuovi esemplari di Koelreuteria paniculata Fastigiata, conosciuta anche come “albero delle lanterne”. Le nuove alberature si aggiungeranno ai 18 frassini e al platano già presenti, ampliando le zone d’ombra e contribuendo a migliorare il microclima dell’area. Le aiuole esistenti saranno estese per favorire la crescita delle piante e aumentare la permeabilità del suolo. Le nuove aree verdi saranno arricchite da essenze autoctone a bassa manutenzione, con benefici per la biodiversità urbana.

Con ‘Rivoluzione Verde’ alla Fabbrica del Vapore facciamo una scelta chiara -afferma l’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi -: più spazio alle persone, alla cultura e alla socialità. Non si tratta solo di piantare alberi o ridisegnare una piazza, ma di restituire ai cittadini un luogo più aperto, accessibile e contemporaneo. Gli alberi miglioreranno il microclima, consentendo a tutti la fruizione di una oasi verde, rilassante, accogliente, pubblica e gratuita, fresca e ombrosa nei giorni d’estate.  È un intervento concreto che rende la Fabbrica del Vapore ancora più viva e rafforza il suo ruolo come uno dei poli culturali più dinamici della nostra città”.

Una nuova area verde a disposizione dei cittadini, una superficie permeabile, l’uso di materiali coerenti con l’architettura milanese – dichiara Marco Granelli assessore alle Opere pubbliche -. Questi lavori daranno vita a uno spazio più vivibile e coerente con la funzione della Fabbrica del Vapore“.

I lavori saranno realizzati in un unico lotto funzionale, così da garantire una riqualificazione organica dell’intero sistema degli spazi aperti. Il nuovo piazzale sarà concepito anche come uno spazio dedicato all’incontro e alla socialità. Lungo i percorsi saranno collocate numerose sedute mentre alcune panchine svolgeranno una funzione di protezione delle aree pedonali, impedendo l’accesso dei veicoli nelle zone riservate ai visitatori.

Comune di Milano

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