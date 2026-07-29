Nuove strutture ombreggianti diffuse tra i Municipi

Milano, 29 luglio 2026 – Otto nuove strutture ombreggianti collocate in sette località distribuite nei Municipi, per offrire ai cittadini e cittadine maggiore protezione durante le prossime ondate di calore e sperimentare soluzioni innovative di adattamento dello spazio pubblico agli effetti del cambiamento climatico. Quattro sono già state posizionate, le altre saranno montante nelle prossime ore.

Le nuove vele – che si aggiungono alle strutture ombreggianti installate in via sperimentale lo scorso anno in via Beroldo (Municipio 2) e via Turroni (Municipio 3) – si trovano nell’area verde di viale Argonne (Municipio 3), al Parco Memorie Industriali (Municipio 5), nell’area verde di via Silla e nella piazza Aperta di via Aretusa (Municipio 7), nelle piazze Aperte in via Gattamelata e in via Castellino da Castello (Municipio 8) e nell’area pedonale di piazza Dergano (Municipio 9).

Le risorse per finanziare la nuova sperimentazione sono state messe a disposizione grazie a un emendamento al Bilancio approvato dal Consiglio comunale.

“L’installazione di vele e strutture ombreggianti rappresenta una soluzione efficace di raffrescamento temporaneo, in particolare nelle zone dove le isole di calore sono più diffuse e impattanti. Nell’individuazione delle aree, condivise con i Municipi, si è tenuto conto della mappa rischio caldo elaborata dall’Assessorato che individua le isole di calore più a rischio in base alle fragilità presenti in città – spiega l’assessora all’Ambiente Elena Grandi –. Si tratta di una misura temporanea, già adottata da molte città europee che, come Milano, stanno affrontando gli effetti dei cambiamenti climatici e che sempre più devono mettere a terra azioni integrate utili ad ombreggiare in ogni modo possibile nelle settimane più calde”.

“Lo spazio pubblico è tale solo se garantisce benessere alle persone e se è realmente fruibile per tutti e tutte, soprattutto nelle giornate più calde – aggiunge l’assessore allo Spazio Pubblico Marco Mazzei –. Se l’esperienza delle vele temporanee sarà positiva, potremo immaginare di estenderla ad altri spazi della città per restituire a cittadini, bambini, ma anche a tanti city users che ogni giorno frequentano Milano aree ombreggiate da poter vivere e frequentare”.

Le vele ombreggianti rimarranno installate per i prossimi due mesi.