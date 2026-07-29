BASE Milano “Aperta per Ferie” per offrire un rifugio climatico, culturale e sociale anche ad agosto

Milano, 29 luglio 2026 – Mentre la città rallenta, BASE Milano, spazio pubblico del Comune di Milano che realizza progetti di forte valore sociale e culturale, resta Aperta per Ferie, trasformandosi in un luogo da abitare ogni giorno, tra musica, cinema, incontri, danza, aperitivi e nuove occasioni per stare insieme.

Il progetto risponde alla chiamata dell’Amministrazione e in particolare all’impegno nell’offrire un luogo sicuro, aperto, accessibile che possa essere anche un rifugio climatico, culturale e sociale per tutte le persone che rimangono a Milano a luglio e ad agosto.

Da quest’estate entra a far parte di questo paesaggio anche La Bocciofila, il progetto di AUT, Studio GISTO e Hypereden, che porta nel cortile di BASE uno dei rituali più semplici e sorprendenti della cultura popolare italiana.

Più di un campo da bocce, La Bocciofila è un dispositivo di socialità. Un luogo dove giocare, fermarsi, osservare, incontrare persone e condividere il tempo. Ispirato alle storiche bocciofile di quartiere, il progetto restituisce il carattere conviviale di questi spazi, reinterpretandoli come ambienti contemporanei aperti a tutte le generazioni.

“Pochi mesi fa BASE ha festeggiato i suoi primi 10 anni durante i quali è diventato molto più che uno spazio di rigenerazione urbana. Oggi BASE è un presidio di socialità e di cultura, un luogo vivo, aperto, inclusivo che è sempre più un punto di riferimento per tanti ragazzi e ragazze di Milano ma anche per chi lo viene a visitare e a scoprire dal momento che il suo modello è stato studiato anche all’estero – afferma l’assessora allo Sviluppo economico e Politiche del lavoro Alessia Cappello –. Rimanere presidio urbano anche nel periodo estivo è il pezzo che mancava e che è stato aggiunto per offrire un palinsesto interessante, oltre che un rifugio climatico, culturale e sociale per chi resta in città o la attraversa e va a costituire un nodo importante di quella rete preziosa di luoghi aperti e accessibili per tutto il periodo delle ferie d’agosto”.

Comune di Milano