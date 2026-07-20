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Chiusura programmata della ricicleria Corsico per lavori di manutenzione

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ricicleria Corsico

Milano, 20 luglio 2026 – La piattaforma ecologica di Corsico in via Monferrato snc (angolo via Sella) resterà chiusa da lunedì 13 luglio per una durata di circa 3 mesi, per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione. Gli interventi riguardano in particolare l’adeguamento della rete fognaria.

In accordo con il Comune di Milano, per la durata dei lavori, i cittadini e le cittadine di Corsico potranno recarsi presso la ricicleria di Muggiano (via Riccardo Lombardi 13), aperta dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 e la domenica dalle 8 alle 19, dove sarà possibile accedere mostrando il proprio documento d’identità. Presso la ricicleria è possibile conferire le stesse tipologie di rifiuti normalmente conferibili nella piattaforma di via Monferrato.

Si ricorda che Amsa mette a disposizione il servizio gratuito di ritiro rifiuti ingombranti a domicilio, prenotabile online sul sito www.amsa.it.

Per piccoli rifiuti è invece operativo il CAM – Centro Ambientale Mobile, una ricicleria mobile dove è possibile conferire rifiuti elettrici ed elettronici, toner, cartucce per stampanti, contenitori etichettati per materiali pericolosi.

Per maggiori informazioni sui servizi Amsa è possibile consultare il sito web www.amsa.it e l’applicazione per smartphone e tablet PULIamo.

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