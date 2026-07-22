Animali e Ambiente

Nuovo bando per le aiuole di piazza Duomo

In scadenza a dicembre il contratto con l’attuale gestore, fino al 31 ottobre è possibile proporre nuove idee e progetti nell’ambito di Adotta il verde

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bando aiuole piazza Duomo

Milano, 22 luglio 2026 – Termina il prossimo 31 dicembre il contratto di sponsorizzazione delle aiuole di piazza Duomo: fino al 31 ottobre è possibile proporre nuove idee e progetti nell’ambito di “Adotta il verde”, il progetto che permette a enti, associazioni, imprese, cittadine e cittadini di prendersi cura di aree verdi, aree cani, aree gioco e aree fitness.

I soggetti interessati potranno presentare una proposta di sponsorizzazione o collaborazione che possa prevedere sia il parziale mantenimento dell’attuale fisionomia delle aiuole, sia il loro riassetto, oltre alla relativa manutenzione per tre anni (in caso di sponsorizzazione) o di cinque anni (in caso di collaborazione tecnica).

L’attuale allestimento delle aiuole potrà essere mantenuto completamente o parzialmente con particolare attenzione alla conservazione degli alberi e degli arbusti presenti, pur prevedendo eventuali soluzioni migliorative, nel rispetto rigoroso di alcuni parametri tra cui: la scelta di vegetazione con riguardo prevalente alle specie perenni per garantire un adeguato effetto estetico in tutte le stagioni, il rispetto di arredi e manufatti esistenti (recinzioni, aste delle bandiere, basamenti dei lampioni, griglie di aerazione della metropolitana) e la previsione di un progetto che, lungo il perimetro delle aiuole, scoraggi l’uso improprio dello spazio.

Si ricorda che l’area verde di piazza Duomo è soggetta a vincolo diretto monumentale e si trova sopra il mezzanino della metropolitana M1, pertanto dovranno essere attentamente valutati e progettati i carichi di superficie.

Tutte le informazioni a questo link.

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