Milano, 24 luglio 2026 – Approvato dalla Giunta lo schema di convenzione per l’edificazione di fabbricati residenziali in via Ettore Ponti, nel Municipio 6. Un intervento che, con l’utilizzo a scomputo di circa 2,5 milioni di contributi da parte dell’operatore privato, permetterà la riqualificazione della via Ponti in continuità con il tratto iniziale, con la realizzazione di spazi verdi, il rifacimento del parterre e la messa in posa di alberature centrali nel tratto dall’intersezione con piazza Bilbao fino all’intersezione con via Binda.

“La riqualificazione di via Ponti ci permetterà di avere nuovo verde, un filare di alberi e un tratto di pista ciclabile che si andrà a connettere con il sistema di ciclabili già programmate – commenta la Vicesindaca con delega alla Rigenerazione urbana Anna Scavuzzo –. Gli oneri dovuti verranno interamente investiti nel quartiere e saranno utilizzati per un significativo miglioramento di cui la città ha bisogno. Non ci sarà consumo di nuovo suolo, bensì un intervento su immobili dismessi che porterà a una nuova costruzione, con il conseguente miglioramento della qualità dell’edificato e un efficientamento energetico utile a promuovere risparmio di energia, oggi più che mai necessario”.

L’area dell’intervento, autorizzato attraverso un Permesso di Costruire Convenzionato, è composta da quattro immobili (di cui tre rientranti tra gli edifici dismessi), indicati con i civici 18 e 20 dell’adiacente via Tosi, e presenta una superficie territoriale pari a 8.335 mq.

I corpi di fabbrica oggetto di demolizione lasceranno il posto a 6 nuovi edifici, per una SL pari a 7.600 mq, a destinazione residenziale per un totale di 120 unità abitative. L’intervento risulta comunque inferiore sia ai 25 metri di altezza che ai 3 metri cubi/mq di densità edilizia, ed è stato classificato come nuova costruzione. Viene approvato in Giunta prevedendo cessioni e opere pubbliche.

Oltre agli oneri di urbanizzazione, l’Amministrazione ha quantificato la dotazione dovuta per un importo di monetizzazione di circa 2,9 milioni di euro.