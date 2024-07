Gli appuntamenti del festival “Suoni Mobili” dal 22 al 28 luglio

È giunta alla quarta settimana di programmazione la XV edizione del festival “Suoni Mobili”, il festival itinerante organizzato dall’associazione Musicamorfosi e promosso dal Consorzio Brianteo Villa Greppi. Ecco i concerti in programma nei prossimi giorni.

Lunedì 22 luglio si riparte dalla chiesa della Beata Vergine Immacolata in Binzago a Cesano Maderno (MB) per un evento dedicato all’organo, “macchina meravigliosa” che verrà suonata e raccontata da Carlo Centemeri. Studioso esperto del repertorio organistico barocco e preclassico, Centemeri accompagnerà il pubblico in un interessante viaggio tra storia della musica, artigianato e tecnologia per raccontare alcuni degli aspetti più interessanti del repertorio, delle caratteristiche e delle evoluzioni di questo affascinante strumento (ore 21.30).

Mercoledì 24 luglio la rassegna fa tappa al Santuario dei Morti dell’Avello di Bulciago (LC) e prende il ritmo del flamenco. A partire dalle 20.45, il trio Eunoia, composto da Melodie Gimard al pianoforte, Marc Lopez alla chitarra e Pere Martínez alla voce, proporrà un “flamenco trascendentale”: un’accattivante fusione di ritmi e melodie che, pur attingendo dal repertorio tradizionale, vuole esplorare nuovi orizzonti sonori, superando le barriere del tempo e dei generi musicali. Lo spettacolo si replica il giorno dopo, giovedì 25 luglio, al LAC di Lugano (ore 21).

Venerdì 26 luglio al festival “Suoni Mobili”, si prosegue a passi di flamenco, ma questa volta in chiave jazz e fusion: sul palco del LAC di Lugano alle 21 salirà il gruppo Los Aurora (Pere Martinez voce, Max Villavecchia piano, Javier Garrabella basso, Joan Carles Marì percussioni e la ballerina Marina Paje), che a detta di molta critica ha rivoluzionato il panorama musicale con un progetto originale e coraggioso, mescolando i ritmi della tradizionale danza spagnola a jazz, rock ed elettronica. Special guest la meravigliosa voce della menorchina Anna Ferrer, che si sta rivelando uno dei talenti più promettenti e audaci della scena musicale catalana.

Anche Milano, venerdì 26 luglio, vibrerà sulle note del flamenco: alla Cascina S. Ambrogio, nel quartiere Ortica, si esibirà infatti Ana Crismàn (inizio live ore 21.30), prima e unica artista a comporre e suonare flamenco con l’arpa. Nata a Jerez de la Frontera, talentuosa autodidatta, Ana stupisce per come riesce a declinare il suono angelico del suo difficile strumento in un purissimo flamenco, con risultati di sofisticata bellezza.

Prima del concerto, dalle 19 alle 20.30, grazie alla formula “aperistorie” a cura di Art9, sarà possibile gustare un aperitivo vegetariano sotto i portici e visitare con l’art conservator Paola Villa la Cascina S. Ambrogio: i partecipanti scopriranno i segreti di questo luogo dalla storia millenaria, nonché il recente ritrovamento di monoliti medioevali all’ingresso dell’antica chiesa e i preziosi affreschi dei primi anni del 1400. L’arpa flamenca di Ana Crismàn incanterà anche gli spettatori di Lugano sabato 27 luglio al LAC (ore 21).

La giornata di sabato 27 è ricchissima di eventi e animerà diverse località della Brianza e non solo. La chiesa di San Desiderio di Correzzana (MB) sarà il teatro di due eventi (ore 21 e 21.30) ad alto tasso energetico con la Rusty Brass, contagiosa ed esuberante band bresciana di ottoni che propone ritmi funk e rock ma anche sonorità balcaniche, tormentoni estivi e spericolate incursioni nella tradizione classica. Il primo set, dentro la chiesa, sarà dedicato alla tradizione della musica funeraria di New Orleans, poi ci si sposterà sul piazzale per un live a tutto groove.

A Cesano Maderno, presso i giardini di Palazzo Arese Borromeo, la giornata tutta dedicata al flamenco inizierà alle 10.30 con il primo di due seminari gratuiti di ballo (il secondo è alle ore 12) tenuto dalla bravissima Marina Paje. In serata, alle 21.30, saliranno sul palco i Los Aurora e la cantante Anna Ferrer per offrire un cocktail irresistibile di jazz, folklore catalano e flamenco ipnotizzante.

Ritmi completamente diversi al Parco della Lambretta di Milano, dove alle 21.30 andrà in scena un mix irresistibile di afro-beat e funk giapponese: a proporlo saranno gli Ajate, dieci musicisti giapponesi che propongono un’originalissima miscela di suoni dance afro-groove mescolata con la musica tradizionale delle feste ancestrali giapponesi, chiamata “Ohayashi”. Tamburi taiko, basso e chitarra ispirati all’afrobeat nigeriano, ma anche flauti, campane e curiosi strumenti in bambù fatti a mano celebreranno in musica la gioia della condivisione e la bellezza della vita (il concerto verrà replicato domenica 28 luglio a Cesano Maderno, nei giardini di Palazzo Arese Borromeo, alle 21.30).

Infine, la quarta settimana del festival “Suoni Mobili” si concluderà domenica 28 luglio a Villasanta (MB), in piazza Cesare Pavese, con il “folk balearico” di Anna Ferrer (ore 21.30). La talentuosa cantante, proveniente da Minorca, coniuga sapientemente creatività e tradizione e, accompagnandosi con chitarra, guitarron e sintetizzatore, farà immergere il pubblico nel folklore della sua isola.