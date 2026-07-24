Violenza giovanile: coinvolti oltre quattro studenti su dieci
Spesso comincia con una spinta “per scherzo”, una frase davanti agli altri, un gruppo che si scalda, una partita che finisce male. I dati ESPAD®Italia, diffusi dall’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Ifc), mostrano che la violenza tra adolescenti non è un’eccezione, ma un’esperienza diffusa: nel 2025 il 43,4% degli studenti e delle studentesse tra i 15 e i 19 anni (più di un milione) riferisce di aver agito o subito almeno uno dei comportamenti violenti rilevati, dalle risse alle condotte più gravi, e il 14,2% (oltre 350 mila) ne segnala due o più. Il divario di genere è netto: 49,8% tra i ragazzi, 37,2% tra le ragazze. Le stime si basano su oltre 17.000 questionari raccolti nelle scuole di tutta Italia.
La fotografia del 2025
Il comportamento più diffuso resta la partecipazione a risse, riferita dal 38,3% degli studenti (43,9% tra i maschi, 33,1% tra le femmine), per un totale di quasi un milione di ragazzi e ragazze. Seguono le risse di gruppo, che coinvolgono l’11,9% degli studenti, pari a quasi 300mila ragazzi e ragazze, il danneggiamento di beni il 5,9% e le ferite bisognose di cure mediche il 5,0%.
Triplicano quasi dal 2018 al 2025 alcuni indicatori ad alta criticità, come l’aver colpito un insegnante (dall’1,2% al 3,6%) e la minaccia di un’arma per ottenere qualcosa, dall’1,4% al 3,5% degli studenti. Questi ultimi rappresentano comportamenti minoritari ma di forte rilevanza per il rischio che comportano. In entrambi i casi, la prevalenza maschile risulta più che doppia rispetto a quella tra le femmine: rispettivamente, 5,1% contro 2,1% e 5,0% contro 2,0%.
Otto anni: più condotte gravi
Accanto ai comportamenti agiti c’è poi la violenza esibita. Nel corso dell’anno 332 mila studenti hanno assistito a una scena filmata con un cellulare o l’hanno filmata in prima persona – l’11,8% da spettatore, il 3,8% dietro l’obiettivo. È il valore più alto mai registrato dalla serie ESPAD®Italia, più del doppio rispetto al 6,0% del 2018.
Tra i comportamenti agiti, però, la violenza offline resta più diffusa di quella online: il 43,4% degli studenti riferisce di aver commesso violenza “dal vivo” contro il 29,9% che riferisce di aver praticato cyberbullismo agito negli ultimi 12 mesi. Il confronto 2018-2025 mostra poi un calo delle zuffe (dal 43,1% al 38,3%) e delle risse di gruppo.
Dove cresce la violenza
Le differenze più evidenti tra chi adotta e chi non adotta condotte violente riguardano le relazioni interpersonali. La quota di adolescenti coinvolti in violenze raggiunge il 48,1% tra i ragazzi che segnalano difficoltà nel rapporto con gli insegnanti, rispetto al 19,5% tra chi non le riferisce.
In presenza di gravi difficoltà con gli amici la percentuale sale al 48% contro il 24%, di difficoltà con i genitori al 43,1% dal 21,2%. La prevalenza di comportamenti violenti cresce al 58,3% tra chi afferma di subire atti di bullismo online.
La violenza è inoltre più frequente tra chi ha usato sostanze illegali nell’ultimo anno (26,8% contro 12,6%) e tra chi riferisce rapporti sessuali non protetti (26,9% contro 8,5%).
Sul versante opposto, si accompagnano a livelli più bassi di violenza: essere soddisfatti del rapporto con i genitori, avere genitori informati su dove e con chi si trascorre il sabato sera, leggere libri senza obbligo. Tutte queste associazioni non vanno lette come rapporti diretti di causa-effetto.
“La violenza tra pari non è un fatto episodico, attraversa la quotidianità di una quota ampia di adolescenti”, commenta Sabrina Molinaro, dirigente di ricerca Cnr-Ifc e responsabile di ESPAD®Italia. “Preoccupano gli indicatori più gravi in crescita come l’uso di armi, le aggressioni agli insegnanti, ben sopra i livelli pre-pandemici, e la progressiva normalizzazione della violenza come contenuto da guardare e condividere. I dati dicono anche dove intervenire: la violenza si concentra dove le relazioni si incrinano, a scuola come in famiglia. La risposta deve essere strutturale: competenze emotive, educazione digitale e un lavoro costante sulle dinamiche di gruppo, mettendo in rete scuola, famiglie e servizi territoriali”.
ESPAD®Italia, coordinato dal Cnr-Ifc, è l’osservatorio che nel tempo rende visibili comportamenti, contesti e rischi emergenti tra gli adolescenti, offrendo evidenze utili a orientare prevenzione, interventi e politiche.
ESPAD®Italia 2025 — Comportamenti violenti
Tabelle di appendice alla nota stampa. Percentuali arrotondate a una cifra decimale.
Tabella 1 — Comportamenti violenti nel 2025, per genere (%)
|Comportamento
|Totale
|Maschi
|Femmine
|Almeno un comportamento violento
|43,4
|49,8
|37,2
|Due o più comportamenti violenti
|14,2
|19,4
|9,2
|Partecipare a zuffe o risse
|38,3
|44,0
|33,1
|Colpire un insegnante
|3,6
|5,1
|2,1
|Partecipare a una rissa in cui un gruppo di amici era contro un altro gruppo
|11,9
|16,0
|8,0
|Fare seriamente male a qualcuno, tanto da dover ricorrere a un dottore
|5,0
|7,5
|2,5
|Utilizzare un’arma di qualunque tipo per ottenere qualcosa da qualcuno
|3,5
|5,0
|2,0
|Danneggiare beni pubblici o privati di proposito
|5,9
|8,2
|3,5
|Assistere o filmare una scena di violenza
|13,0
|15,3
|10,8
|Assistere a una scena di violenza filmata da qualcuno con un cellulare
|11,8
|13,7
|9,9
|Filmare con il proprio cellulare una scena di violenza
|3,8
|5,1
|2,5
Le cinque condotte da “colpire un insegnante” a “danneggiare beni” e la violenza assistita/filmata sono riferite agli ultimi 12 mesi; per zuffe o risse il periodo non è esplicitato nel quesito.
Tabella 2 — Trend 2018–2025 degli indicatori disponibili (%)
|Indicatore
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|Zuffe o risse
|43,1
|33,3
|42,1
|44,5
|39,8
|39,9
|40,6
|38,3
|Colpire un insegnante
|1,2
|1,7
|1,7
|3,8
|2,6
|4,2
|3,4
|3,6
|Fare seriamente male a qualcuno (ricorso al medico)
|4,0
|4,8
|4,8
|5,1
|4,4
|5,8
|5,2
|5,0
|Usare un’arma per ottenere qualcosa
|1,4
|1,5
|1,4
|2,6
|2,5
|3,7
|3,4
|3,5
|Danneggiare beni pubblici o privati
|5,2
|5,4
|3,8
|5,5
|5,5
|6,2
|6,1
|5,9
Tabella 3 — Confronto tra 2018–2019 e 2022–2025 (%)
|Indicatore
|Media 2018–19
|Media 2022–25
|Differenza (p.p.)
|Anno massimo 2022–25
|Valore massimo 2022–25
|Zuffe o risse
|38,2
|39,6
|+1,4
|2024
|40,6
|Colpire un insegnante
|1,4
|3,5
|+2,0
|2023
|4,2
|Fare seriamente male a qualcuno (ricorso al medico)
|4,4
|5,1
|+0,7
|2023
|5,8
|Usare un’arma per ottenere qualcosa
|1,4
|3,3
|+1,8
|2023
|3,7
|Danneggiare beni pubblici o privati
|5,3
|5,9
|+0,6
|2023
|6,2
Medie semplici dei valori annuali; differenze calcolate sui valori non arrotondati.
Tabella 4 — Fattori di rischio associati ai comportamenti violenti, 2025 (%)
Per ciascun fattore è riportata la quota che lo riferisce tra chi non riporta e chi riporta comportamenti violenti. Associazioni descrittive, non causali.
|Fattore
|Tra chi non riporta violenza
|Tra chi riporta violenza
|Fumare almeno una sigaretta al giorno nell’ultimo anno
|12,9
|25,6
|Essersi ubriacato nell’ultimo mese
|23,0
|38,3
|Binge drinking negli ultimi 30 giorni
|20,8
|36,5
|Profilo “a rischio” di consumo di cannabis (test CAST)
|16,1
|30,1
|Uso di sostanze illegali negli ultimi 12 mesi
|12,6
|26,8
|Psicofarmaci senza prescrizione negli ultimi 12 mesi
|8,0
|15,8
|Profilo “a rischio” di gioco d’azzardo (test SOGS-RA)
|9,1
|13,9
|Profilo “problematico” di gioco d’azzardo (test SOGS-RA)
|4,4
|11,9
|Uso problematico di Internet (test SPIUT)
|11,3
|19,3
|Gravi problemi nei rapporti con i genitori
|21,2
|43,1
|Gravi problemi nei rapporti con gli amici
|24,0
|48,0
|Problemi nei rapporti con gli insegnanti
|19,5
|48,1
|Essere stato vittima di rapine o furti
|6,4
|17,6
|Guai con la polizia e/o segnalazioni al Prefetto
|2,5
|16,6
|Rapporti sessuali non protetti
|8,5
|26,9
|Incidenti alla guida di scooter o auto
|6,4
|18,9
|Farsi del male o danneggiare il proprio corpo di proposito
|11,8
|23,8
|Aver subito cyberbullismo negli ultimi 12 mesi
|35,2
|58,3
|Essere stato autore di cyberbullismo negli ultimi 12 mesi
|20,0
|42,9
Tabella 5 — Fattori associati a livelli più bassi di violenza, 2025 (%)
|Fattore
|Tra chi non riporta violenza
|Tra chi riporta violenza
|Leggere libri per piacere almeno una volta a settimana
|22,6
|16,8
|Genitori che sanno con chi/dove si trascorrono le uscite serali
|81,8
|71,6
|Genitori che fissano regole di comportamento
|36,4
|32,2
|Genitori che pongono regole sull’uso dei dispositivi digitali
|21,3
|18,6
|Sentirsi affettivamente sostenuti dai genitori
|70,7
|62,1
|Soddisfazione per il rapporto con i genitori
|82,5
|73,6
|Soddisfazione per il rapporto con gli amici
|86,1
|81,6
|Soddisfazione per il rapporto con fratelli/sorelle
|80,9
|73,9
|Soddisfazione per la propria condizione economica
|70,9
|60,5
|Soddisfazione per la propria salute
|82,3
|74,7
|Soddisfazione per sé stessi
|63,6
|57,9
|Rendimento scolastico medio o migliore
|97,6
|94,6
Associazioni descrittive e non aggiustate: indicano co-occorrenze, non effetti protettivi in senso causale.
Tabella 6 — Violenza offline, cyberbullismo e violenza assistita, 2025 (%)
|Indicatore
|Prevalenza
|Almeno un comportamento violento offline
|43,4
|Cyberbullismo agito negli ultimi 12 mesi
|29,9
|Cyberbullismo subito negli ultimi 12 mesi
|45,2
|Violenza assistita o filmata negli ultimi 12 mesi
|13,0