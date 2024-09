Prosegue il Bonus bebè. Rinnovata la collaborazione con le Farmacie Comunali per la sesta edizione

24 settembre 2024 – Nuovo accordo di collaborazione con l’Azienda Multiservizi Farmacie per l’iniziativa Bonus bebè, sesta edizione. La misura è stata introdotta nel 2019 per sostenere le famiglie allietate da una nuova nascita. Ora il periodo riguarda i nati tra il 19 luglio 2024 e il 18 luglio 2025 compresi.

“Rinnoviamo l’iniziativa Bonus bebè, nata del 2019 con la volontà di supportare le famiglie nell’affrontare alcune spese necessarie quando nasce un figlio. Quello stesso spirito ci fa inaugurare ora la sesta edizione.” – Ha detto il sindaco Giacomo Ghilardi. “L’intesa con Amf prosegue così, nella comune convinzione di voler andare incontro a tutti i neo genitori alle prese con la gestione delle spese quotidiane”.

Per poter ricevere il proprio bonus entrambi i genitori devono essere residenti, da almeno due anni, nel comune di Cinisello Balsamo, e recarsi presso una delle 9 farmacie comunali presenti sul territorio cittadino con la lettera a firma del Sindaco che arriverà al loro domicilio, corredata di un documento di identità e del codice fiscale del bambino.

Dopo la registrazione nel sistema gestionale dell’Azienda Multiservizi Farmacie, verrà rilasciata una card del valore di 100 euro. L’importo potrà essere utilizzato in una sola volta o automaticamente a scalare per l’acquisto dei prodotti per la prima infanzia.

Il buono ha una durata di 6 mesi a partire dalla data del primo acquisto, non è cedibile, né monetizzabile e in ogni caso dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2025.

Sul sito del Comune tutti i dettagli sull’erogazione del Bonus.