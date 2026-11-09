Via Foppa, lavori per il completamento del percorso ciclabile

Milano, 09 novembre 2026 – Sono partiti questa mattina i lavori di completamento della ciclabile di via Foppa, che consentiranno di collegare i due tratti già realizzati creando continuità nel percorso e portando maggiore sicurezza e più verde.

Via Foppa è una strada di 1.100 metri ed era stata quasi interamente riqualificata in seguito alla realizzazione della M4. Da oggi, con il nuovo cantiere, anche il tratto mancante tra via Trezzo d’Adda e Moise Loira, lungo circa 250 metri, sarà uniformato al resto della strada, creando continuità e garantendo sicurezza anche in corrispondenza dei due incroci presenti. I pedoni godranno di una maggiore visibilità negli attraversamenti e aumenterà la superficie a verde.

Il nuovo tratto di ciclabile di via Foppa sarà bidirezionale, largo 2,50 metri, posizionato sul lato sud tra gli alberi del marciapiede e la corsia stradale in direzione centro; collegherà i due tratti già esistenti, con un percorso complessivo di oltre un chilometro da piazza Bolivar a via Coni Zugna.

All’altezza dell’incrocio Foppa-Stendhal saranno creati nuovi attraversamenti ciclabili e migliorati i semafori per dare maggiore sicurezza a ciclisti e pedoni. Riqualificazione anche dell’incrocio Foppa-Moise Loira con la realizzazione di un nuovo semaforo e migliori attraversamenti.

Prevista la tutela dei marciapiedi con paletti “salva pedone” per impedire la sosta irregolare sulle aree alberate che saranno rinverdite. L’intervento prevede anche la riqualificazione della fermata ATM con il suo spostamento a ovest dell’incrocio Foppa-Stendhal per una maggiore accessibilità, infine sono previsti il miglioramento del sistema delle caditoie per la raccolta dell’acqua piovana e il potenziamento dell’illuminazione pubblica.

“Il completamento del chilometro verde e ciclabile di via Foppa – dichiara Marco Granelli, assessore alle Opere pubbliche – darà più sicurezza a pedoni e ciclisti ed è l’occasione per riqualificare il verde e proteggere gli alberi. Un intervento strategico e importante per il quartiere progettato insieme al Municipio 6 che va nella direzione di creare continuità nelle ciclabili attraverso attività di ricucitura dei tratti già realizzati per cambiare la città e la sua vivibilità, con più sicurezza stradale e più verde”.

I lavori iniziati oggi, lunedì 9 novembre, termineranno il prossimo 10 aprile con una interruzione dei cantieri per il periodo natalizio al fine di contenere i disagi tra il 5 dicembre e il 6 gennaio.

Comune di Milano