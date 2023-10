Il 21 ottobre 2023, Villa Lonati e il Museo Botanico ‘Aurelia Josz’ a Milano si trasformeranno in un’oasi di verde aperta a tutti, regalando l’opportunità di esplorare la ricca storia e la diversità botanica dell’area. L’accesso alle serre e ai giardini di Comunemente Verde sarà libero per tutto il pomeriggio, con numerose attività e laboratori a disposizione gratuitamente su prenotazione (museo.botanico@comune.milano.it).

L’assessora all’Ambiente e Verde, Elena Grandi, invita i cittadini a scoprire questi “musei vegetali”, tesori spesso nascosti che offrono una panoramica straordinaria di piante rare, grani antichi e varietà provenienti da tutto il mondo. Questi spazi, meno noti ma altrettanto importanti, rappresentano un luogo di cultura e cura del verde. L’assessora Grandi ringrazia il personale tecnico, gli agronomi, i paesaggisti e i volontari che dedicano tempo e passione per mantenere queste meraviglie verdi accessibili al pubblico.

La giornata di sabato prevede diverse attività e laboratori. Dalle 16 alle 18, il pedologo Davide Abu El Khair dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca guiderà la messa a dimora di giovani piantine. Questa iniziativa ludico-didattica offre un’occasione unica per riflettere sull’importanza del suolo e delle piante, coinvolgendo famiglie e amanti della natura di tutte le età.

Tra le 16 e le 18, i volontari del Patto di Milano per la Lettura offriranno letture emozionanti per grandi e piccini, con storie incentrate su terra e semi. Questo momento di condivisione e apprendimento porterà i partecipanti a una connessione più profonda con la natura circostante.

All’aperto, sarà possibile ammirare le opere site-specific realizzate dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Brera. Queste opere d’arte integrate nell’ambiente circostante offrono una prospettiva unica sull’interazione tra l’arte e la natura, stimolando la creatività e la riflessione.

La giornata sarà un’occasione straordinaria per tutti coloro che amano la natura, la biodiversità, e desiderano approfondire la propria conoscenza del verde cittadino. Inoltre, sarà una fonte di ispirazione per tutti coloro che si interessano all’educazione ambientale e alla conservazione del nostro prezioso patrimonio naturale.

Villa Lonati, con il suo Museo Botanico Aurelia Josz e il complesso di Comunemente Verde, continua a rivelarsi un luogo unico e speciale, un’opportunità per connettersi con la bellezza e la ricchezza del mondo vegetale, mentre si apprende come prendersene cura e proteggerlo. Non perdete questa straordinaria occasione di scoperta, imparare e celebrare la natura in tutta la sua magnificenza.