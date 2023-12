autunno più caldo di sempre a Milano

Milano, 13 dicembre 2023 – Con una temperatura media di 17.5°C, quello che si è da poco concluso è stato a Milano l’autunno più caldo di sempre.

A certificare questo record per la stagione, che per i meteorologi va dal 1° settembre al 30 novembre, sono le rilevazioni della Fondazione OMD – Osservatorio Meteorologico Milano Duomo ETS e in particolare della stazione meteorologica di Milano centro (situata presso la sede centrale dell’Università degli Studi di Milano).

Tutti e tre i mesi autunnali sono stati più caldi del consueto, ma particolarmente significativo è stato il contributo di ottobre che, con la temperatura media di 18.7°C, è stato uno dei mesi di ottobre più caldi di sempre, secondo solo a quello dello scorso anno (19.0°C). Lo stesso dicasi per settembre con i suoi 23.3°C che lo vedono a pari merito con lo stesso mese del 2016 e secondo solo a quello del 2011 (23.5°C).

Se la temperatura media della stagione ha superato di ben 2.6 °C i valori del CLINO 1991-2020*, a essere decisamente al di sopra della norma è stata, in particolare, la prima decade di ottobre con una media di 22.7 °C, superiore di 5.7 °C rispetto a quella del CLINO.

La temperatura massima più elevata (31.9 °C) è stata registrata l’11 settembre, ma tra settembre e ottobre sono state addirittura 8 le giornate in cui si sono superati i 30 °C; tra il 24 settembre e il 15 ottobre la massima non è mai stata inferiore a 25.0 °C. La massima più bassa, invece, si è verificata il 27 novembre (7.6 °C).

Sono state ben 13 le “notti tropicali” (notti con temperatura minima superiore ai 20 °C) nel mese di settembre, con un picco di 23.1 °C registrati il 4 settembre. La minima assoluta (3.1 °C) si è registrata il 28 novembre: non vi sono state quindi giornate di gelo, cioè con temperatura minima inferiore allo zero.

Anche la media delle minime (14.2 °C) e soprattutto la media delle massime (21.6 °C) sono state molto superiori ai corrispondenti valori CLINO (rispettivamente di 2.4 °C e 2.9 °C), nonché le più alte di sempre (a pari merito con il 2014 e il 2018 per quanto riguarda le minime).

L’autunno 2023 è stato caratterizzato da quantitativi di pioggia in linea con la media CLINO (307.6 mm rispetto a 302.9 mm).

A discostarsi dalla norma, come accade sempre più spesso, è però stata la frequenza delle piogge. Invece di essere distribuite nel corso dei mesi, le precipitazioni si sono per lo più concentrate in singoli episodi molto intensi. Così è stato per il temporale del 15 settembre (61.4 mm in poche ore) o per l’episodio temporalesco del 31 ottobre, che ha creato non pochi disagi alla città, specie nella zona settentrionale. 25 i giorni consecutivi senza precipitazioni tra la fine di settembre e le prime due decadi di ottobre.

In genere la ventilazione del trimestre non è stata particolarmente sostenuta, con oltre il 75% dei casi di vento medio inferiore a 1.5 m/s. Non sono tuttavia mancati episodi di vento forte: in corrispondenza del temporale del 31 ottobre e, soprattutto, dell’episodio di föhn del 25 novembre, giorno in cui la raffica massima è stata di 17 m/s (61.2 km/h).