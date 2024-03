Le imprese milanesi chiamate a partecipare al co-design dell’Alleanza per l’Aria e il Clima. Avviso aperto fino al 14 aprile

L’avviso per partecipare alla fase di co-design dell’Alleanza per l’Aria e il Clima è stato pubblicato il 13 marzo e rimarrà aperto fino al 14 aprile. Destinatarie: le imprese che operano in città.

Sta partendo l’Alleanza per l’Aria e il Clima di Milano, una nuova iniziativa che mira a coinvolgere nel percorso di transizione le imprese che operano in città. L’Alleanza si pone pertanto l’obiettivo di coordinare le attività delle imprese con le azioni del PAC mediante un dialogo consultivo e propositivo nel quale le iniziative del settore pubblico e di quello privato possano fare sinergia, sviluppare effetti congiunti, attivare reti, promuovere reciproco sostegno, effettuare scambio di buone prassi e ideare nuove opportunità.

Il processo di definizione di questa collaborazione prevede due fasi:

la prima (Fase 1), dedicata al co-design dell’Alleanza , durerà fino a settembre 2024 e definirà le linee-guida dell’Alleanza stessa. Ad essa parteciperanno i rappresentanti del Comune, di AMAT e un numero limitato di imprese che verranno selezionate a seguito della risposta all’avviso pubblico che verrà pubblicato il 13 marzo e rimarrà aperto un mese. Le imprese (grandi, piccole e medie) dovranno essere operanti sul territorio comunale e avere una pregressa e comprovata esperienza sui temi di sostenibilità;

la seconda (Fase 2) partirà dopo la chiusura della fase di co-design, durerà fino al 2030 (data di termine del PAC) e coinvolgerà tutte le imprese cittadine che vorranno contribuire ad una Milano più sana, sostenibile e vivibile.

L’avviso è consultabile alla pagina “Bandi e avvisi di gare, assegnazioni, progetti“ sul sito del Comune di Milano.

Se la tua impresa è interessata al percorso può richiedere maggiori informazioni scrivendo a alleanzaclima@comune.milano.it