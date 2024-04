Lezioni di risparmio energetico per le scuole di Cinisello Balsamo

3 aprile 2024 – Lezioni di risparmio energetico, corsi formativi della durata di 8 ore per insegnare ai ragazzi come prendersi cura dell’ambiente. L’iniziativa è stata proposta dalla società Siram, che si è aggiudicata un appalto per il Servizio integrato Energia presso la nostra Amministrazione. Una proposta a costo zero per le scuole comunali cinisellesi.

Le finalità: informare i ragazzi sulle conseguenze dell’intensificarsi dell’effetto serra e delle variazioni climatiche; acquisire un “decalogo per il risparmio energetico a scuola” che sintetizza i vari accorgimenti che ognuno di noi può attuare per salvaguardare l’ambiente; elaborare infine una “brochure di sensibilizzazione” per diffondere la cultura del risparmio energetico partendo dai piccoli gesti quotidiani.

Diversi gli argomenti trattati. Clima e cambiamenti climatici: influenza delle azioni umane; effetti dei cambiamenti climatici sulla natura e sull’uomo; misure nazionali per il contenimento dei gas serra; fonti energetiche alternative e rinnovabili con breve descrizione di esperienze in materia attuate dalla Siram; modello di consumo sostenibile per il risparmio energetico.

Forniti poi agli studenti e agli insegnanti gli strumenti adatti a sviluppare la capacità di osservazione nei confronti degli sprechi energetici nei contesti scolastici.

“Una bella proposta per le nostre scuole e un’occasione di riflessione su tematiche quanto mai attuali. Per questo motivo abbiamo caldeggiato l’adesione così di tutti gli istituti di primaria e secondaria di I grado, a cui hanno aderito l’IC Garibaldi e Zandonai, coinvolgendo così tutti gli studenti tra i 6 e i 13 anni circa”. Ha spiegato l’assessore all’istruzione, educazione e infanzia Maria Gabriella Fumagalli.

Comune di Cinisello Balsamo