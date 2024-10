24 ottobre 2024 – Anche per quest’anno a Cinisello Balsamo è stata riconosciuta da FIDAL la Bandiera Azzurra che la conferma città della corsa e del cammino.

L’iniziativa di FIDAL e ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) ha l’obiettivo di valorizzare i 10 Comuni che meglio testimoniano l’impegno nella promozione della pratica della corsa e del cammino, e della salute in generale, quali strumenti di benessere e qualità della vita per i cittadini.

Cinisello Balsamo è risultata essere tra le migliori in tema di attività dedicate al cammino e corsa come strumenti di pratica allargata e di facile accesso da parte dei cittadini.

Tra i percorsi da indicare per queste pratiche, quest’anno è stato individuato quello tra Parco Canada e Parco della Costituzione che verrà inaugurato martedì 29 ottobre con la cerimonia di consegna formale della Bandiera Azzurra 2024 al Sindaco Giacomo Ghilardi.

Il conferimento ufficiale del riconoscimento sarà preceduto da una camminata ludica lungo il percorso certificato FIDAL a cui parteciperanno gruppi di cammino, associazioni podistiche e studenti delle scuole cittadine. Si avrà così modo di scoprire il tragitto dedicato a questa importante iniziativa e che è stato opportunamente dotato di apposita segnaletica.

Presenti all’evento anche il campione olimpico e referente del progetto Maurizio Damilano, che consegnerà formalmente la Bandiera Azzurra 2024 alla città, al Sindaco Giacomo Ghilardi accompagnato dall’Assessore allo Sport e Salute Riccardo Malavolta.

La cittadinanza è invitata a partecipare. Appuntamento a partire dalle ore 10.30 presso il Parco Canada.

“È un riconoscimento che ci fa onore, che premia il lavoro dell’Amministrazione comunale e l’impegno e passione delle realtà sportive cittadine nella promozione della attività sportive. Cinisello Balsamo ospita manifestazioni di interesse nazionale tra cui la Cinisello Balsamo Running Festival. E la Bandiera Azzurra è simbolo di sport e socialità e si traduce in un invito alla cittadinanza a praticare sempre di più attività motorie. E’ poi uno stimolo a fare sempre di più in questa nostra città che si caratterizza per i percorsi nei parchi cittadini e per le tante iniziative legate alla corsa e ai gruppi di cammino”. Ha detto l’assessore alla Sport e Salute Riccardo Malavolta.