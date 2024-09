Busto Arsizio (Varese) – Si avvia, con gli appuntamenti in coda, alla conclusione l’European Mobility Week, Settimana Europea della Mobilità, promossa dall’amministrazione Comunale di Busto Arsizio Assessorato alla Mobilità e dal Mobility Manager.

L’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” ha partecipato all’evento, fin dalla conferenza stampa di presentazione, e continuerà a farlo con uno degli appuntamenti del prossimo fine settimana.

In particolare, i bambini della Scuola Primaria “Tommaseo” hanno partecipato alla “School on the street” in piazza Trento e Triste con momenti sia di didattica frontale che laboratoriale.

Uno dei momenti centrali di coinvolgimento è stato il Mobility Point del 17 settembre 2024, incentrato proprio sull’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” della Città di Busto Arsizio.

Nel corso di questo, presentato dall’Assessore alla Sicurezza e Mobilità Salvatore Loschiavo, e alla presenza del Mobility Manager e del Comandante della Polizia Locale del Comune di Busto Arsizio, è stata presentata la proposta di ampliamento dell’edificio storico di via Sanzio a cura degli studenti del Politecnico di Milano, che hanno messo a frutto la loro esperienza e professionalità, arricchita dalla loro provenienza da molti Paesi del mondo.

Inoltre, parlando degli interventi della mobilità scolastica dell’istituto bustocco e ancora delle piazze scolastiche, ha partecipato anche il Dirigente Scolastico, prof.ssa Cristina Parisini, che ha portato il saluto istituzionale e ha raccontato l’impegno green e sostenibile della Scuola “Tommaseo”. Alcune ragazze della Scuola “Prandina” hanno illustrato, sotto la guida della prof.ssa Elisa Milani, la proposta di piazza scolastica davanti la Scuola “Tommaseo” avanzata all’Amministrazione Comunale.

Era presente all’evento anche l’Assessore alle Politiche Educative, Cinzia Daniela Cerana, che ha portato il proprio saluto e ha parlato della collaborazione della Scuola con il Comune.

L’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” è stato protagonista della serata, non solo con il Dirigente Scolastico, il personale docente (alcuni anche tra la platea) e gli studenti, ma anche con la componente dei genitori.

Infatti, era presente una rappresentanza dell’Associazione “Amici delle Tommaseo” nelle persone di Chiara Lepore e Guido Campana. I genitori hanno presentato in particolare la seconda camminata non competitiva, sostenibile e green della Scuola Tommaseo, che quest’anno prende il nome “Camminata color” e si terrà il 29 settembre.

Il diretto coinvolgimento della scuola nelle attività della European Mobility Week rientra tra le finalità del progetto Green School e del Mobility Manager scolastico.

Per informazioni sulle iniziative della nostra Scuola si rimanda al portale web della scuola (www.tommaseobusto.edu.it), al canale Youtube della scuola, al giornale on line “BTP” (link) e alla pagina social https://www.facebook.com/icnicolotommaseobusto, il Canale WhatsApp (link) e il Canale Telegram. Per informazioni in presenza l’Istituto Comprensivo «Nicolò Tommaseo» è in Via R. Sanzio 9 a Busto Arsizio, per appuntamenti telefonare 0331 631350 o scrivere a vaic85500d@istruzione.it.