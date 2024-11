Open Days CREA: la Ricerca scende in campo e incontra il territorio

“Vogliamo scendere in campo, non solo metaforicamente. Con i nostri Open days, nelle sedi CREA di tutta Italia, vogliamo aprirci al territorio, raccontando le tante anime del nostro lavoro, dall’agricoltura all’alimentazione all’ambiente, temi centrali per il futuro di tutti. Come CREA ci impegneremo sempre di più nel trasferimento tecnologico a tutti i livelli – dagli imprenditori ai cittadini, dalle Istituzioni alle scuole- per una società e un sistema Paese che siano consapevoli del contributo essenziale che possono portare scienza e innovazione alle grandi sfide del nostro tempo e pronti a sostenerlo e ad accompagnarlo.”

Così Andrea Rocchi, presidente CREA, in occasione del lancio dei CREA Open Days, la straordinaria kermesse che dal 5 novembre al 18 dicembre vedrà le sedi CREA di tutta Italia coinvolte in un ricco programma di incontri, eventi e iniziative speciali dedicate alle scuole, alla Ricerca, agli stakeholders, ma anche a tutti i cittadini.

L’obiettivo è quello di far scoprire e sperimentare le attività e gli studi che l’Ente italiano di ricerca sull’agroalimentare e sulle foreste, vigilato dal Masaf, sta portando avanti per un agroalimentare più sostenibile, produttivo e competitivo, ecosistemi agricoli e forestali più tutelati e in salute e una migliore qualità della vita, a partire dalla tavola.

Sette settimane per un vero roadshow, che si snoda lungo tutta la penisola da Nord a Sud, per toccare con mano le tante attività condotte a 360 gradi sull’agroalimentare, con un approccio multi ed interdisciplinare e una peculiare vocazione sperimentale, “coltivata” nelle tante aziende agricole in dotazione all’Ente.

Si comincia martedì 5 novembre, con i ricercatori della sede di Rende (Cosenza) del CREA Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA – OFA) che – attraverso l’uliveto didattico del museo Gias Experience e la degustazione guidata di oli calabresi – spiegheranno ad alcune scolaresche l’importanza della biodiversità olivicola. Il secondo appuntamento – che chiude la prima settimana di Open Days – sarà venerdì 8 novembre con le innovazioni tecnologiche e biotecnologiche per l’ortoflorovivaismo che CREA Orticoltura e Florovivismo (CREA OF) presenta agli studenti delle scuole superiori e universitari nella sua sede di Pescia (PT).

Proprio in occasione degli Open Days dell’Ente, il CREA lancia, inoltre, il suo nuovo canale WhatsApp, attivo già da oggi e realizzato per essere ancora più a stretto contatto con chi desidera essere informato – direttamente sul proprio cellulare, in tempo reale e con un semplice clic – sulle attività, le iniziative e i progetti implementati. Si tratta di un’opportunità unica e gratuita, che amplia gli strumenti di comunicazione istituzionale già attivati dal CREA, la cui adesione è completamente sicura ed anonima: è prevista, infatti, la protezione delle informazioni personali.