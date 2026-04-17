Lewis Capaldi svela il singolo “Stay Love”, che si va ad aggiungere al suo EP “Survive” uscito nel 2025. L’hitmaker di origini scozzesi ha cantato in anteprima l’emozionante ballata l’altra sera durante il suo show tutto sold-out al Madison Square Garden.

“Stay Love”, un tenero appello all’affetto accompagnato dal pianoforte, mostra Capaldi nella sua versione più vulnerabile, in cui la sua voce inconfondibilmente ricca si fonde con un arrangiamento essenziale che dà peso a ogni parola. Colma di speranza, la traccia si appoggia a quella solita intensità che è diventata un segno distintivo dell’arte di Capaldi, offrendo una performance potente che sottolinea sia la fragilità che la determinazione dell’artista.

Prodotto da The Monsters & Strangerz e Michael Pollack, “Stay Love” arricchisce “Survive” in una raccolta di cinque tracce, approfondendo ulteriormente l’arco emotivo che Capaldi traccia attraverso il suo ultimo lavoro. L’EP include già l’inno che dà il titolo all’album, “Survive”, che ha raggiunto la vetta delle classifiche britanniche, l’introspettiva “Something In The Heavens”, la straordinaria “Almost”, dedicata al periodo post-rottura, e la devastante “The Day That I Die”, ognuna delle quali esplora diverse sfumature di perdita, resistenza, progresso e promessa.

La presentazione di “Stay Love” al Madison Square Garden ha rivestito un significato speciale. All’inizio della sua carriera, uno dei primi concerti da headliner di Capaldi negli Stati Uniti si tenne al Rockwood Music Hall di New York, un locale che, come molti spazi indipendenti, ha poi chiuso i battenti. In omaggio a quell’evento, ieri sera Capaldi ha invitato lo staff del Rockwood e le loro famiglie come ospiti e ha fatto una donazione alla National Independent Venue Association in riconoscimento del ruolo fondamentale che tali spazi svolgono nella formazione degli artisti.

Il tour nordamericano di Capaldi prosegue con le prossime tappe in luoghi iconici quali l’MGM Music Hall di Boston (questo fine settimana), il Red Rocks Amphitheatre di Denver (due serate) e, tra gli altri, l’Hollywood Bowl di Los Angeles. Dopo aver portato a termine con grande successo il suo ultimo tour nelle arene del Regno Unito, che ha registrato 200.000 biglietti venduti, Lewis terrà quest’estate i suoi concerti da headliner più grandi di sempre nel Regno Unito e in Irlanda, con ulteriori date in programma a causa della straordinaria richiesta. Dodici grandi concerti all’aperto includeranno due date all’American Express presents BST Hyde Park di Londra, con una capienza di 65.000 persone, l’11 e il 12 luglio, con Capaldi che si avvicina rapidamente al milione di biglietti venduti in tutto il mondo solo quest’anno.

Lewis Capaldi tornerà in Italia con un’unica e imperdibile data

Appuntamento mercoledì 17 giugno 2026 a Fiera Milano Live per uno show che si preannuncia un ritorno coinvolgente e indimenticabile. La data è prodotta da Vivo Concerti.

Il ritorno di Lewis lo ha già visto in cima alle classifiche, conquistando un monumentale sesto singolo numero 1 con il suo brano di ritorno “Survive”, diventato il singolo più venduto del 2025. Questo successo ha anche portato alle sue vendite più alte di sempre nella settimana di lancio di un singolo, superando sia Sabrina Carpenter che Lady Gaga per i singoli più venduti nella settimana di lancio di quest’anno, e ora entra a far parte di una cerchia prestigiosa insieme ad artisti del calibro di Beyoncé, Britney Spears, Drake, Lady Gaga e Queen, raggiungendo sei singoli al numero 1 nel Regno Unito, battendo David Bowie, Katy Perry, The Police e altri, oltre a 10 singoli nella Top 10 del Regno Unito. Ha anche tenuto speciali esibizioni del brano negli Stati Uniti al “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” e al “Good Morning America”.

Il pubblico del Pyramid Stage ha accolto con entusiasmo il ritorno di Lewis – uno dei momenti culturali dell’anno – per un potente set di mezz’ora a Glastonbury quest’anno. “Volevo solo venire e finire quello che non ero riuscito a finire l’ultima volta”, ha detto Lewis. E lo ha fatto con enfasi, con la sua voce potente che ha guidato il pubblico attraverso i suoi classici, oltre alla prima esibizione dal vivo di ‘Survive’ e una performance di “Someone You Loved”.

L’ultimo album di Lewis Capaldi

“Broken By Desire To Be Heavenly Sent”, che gli ha permesso di ottenere la sua seconda n.1 nel Regno Unito con un disco e ben 3 numeri 1 con i singoli “Pointless”, “Wish You The Best” e la canzone “Forget Me”, lavorando con artisti di successo come Max Martin (Taylor Swift, The Weeknd), Malay (Lorde, Frank Ocean) e il collaboratore di lunga data Phil Plested (James Bay, Bastille). L’album ha ottenuto un ampio consenso da parte di critici, oltre che da parte del pubblico. Ha inoltre raggiunto la vetta delle classifiche airplay e ha superato le vendite della prima settimana del suo monumentale album di debutto “Divinely Uninspired To A Hellish Extent”.

Nell’aprile 2023 è stato pubblicato su Netflix l’avvincente, crudo e onesto documentario musicale di Lewis, nominato ai GRAMMY®, “Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now”, disponibile sulla piattaforma. Il documentario ha raggiunto la vetta della classifica di Netflix, diventando il film più visto sulla piattaforma alla sua uscita.

L’esordio è stato con il disco “Divinely Uninspired To A Hellish Extent” del 2019, che ha lanciato Capaldi da musicista da cameretta a superstar globale. Pochi avevano visto un debutto simile, diventando l’album più venduto nel Regno Unito sia nel 2019 che nel 2020, generando due singoli al numero 1 nel Regno Unito, aggiudicandosi diversi BRIT e una nomination ai GRAMMY®. Il brano “Someone You Loved” è volato al n.1 in tutto il mondo, è stato recentemente certificato 10 volte disco di platino ed è anche la canzone più ascoltata in streaming nel Regno Unito di tutti i tempi e la quarta canzone più ascoltata al mondo di sempre.