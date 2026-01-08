Domani, venerdì 9 gennaio, alle ore 10:30, presso la Sala Conferenze del Cimitero Monumentale, avrà luogo l’evento conclusivo delle celebrazioni dedicate ad Anna Kuliscioff, nel giorno della sua nascita, avvenuta il 9 gennaio 1855 a Sinferopoli e cento anni dopo la sua morte avvenuta a Milano nel dicembre 1925.

Rivoluzionaria di origine russa naturalizzata italiana, Anna Kuliscioff operò come medico ginecologo assistendo le donne più povere della città, come giornalista curando la rivista “Critica sociale” e come militante del Partito Socialista Italiano, al fianco di Filippo Turati, in difesa dei diritti dei minori e delle donne, per la loro alfabetizzazione e acquisizione del diritto di voto.

Le sue spoglie mortali riposano al Cimitero Monumentale nel monumento funerario di Filippo Turati, suo compagno di vita e di lotte sociali.

All’evento di domani, durante il quale verrà letto un messaggio della senatrice a vita Liliana Segre, interverranno l’assessora ai Servizi civici, Gaia Romani, la Presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, la Presidente del Comitato Centenario Anna Kuliscioff, Pia Locatelli, e il Presidente della Fondazione Kuliscioff, Walter Galbusera. Dopo i loro interventi andrà in scena il recital teatrale “Io sono Anna”, a cura di Giuliana Nuvoli (testi e narrazione) e Virginia Sutera (musiche e violino), tratto dagli scritti e dalle lettere di Anna Kuliscioff, che offrirà un ritratto intenso e personale della sua figura.

A conclusione dell’evento i partecipanti saranno invitati ad un gesto collettivo di omaggio alla grande donna e politica portando un garofano rosso sulla sua sepoltura.

La commemorazione non si svolge nel giorno della scomparsa di Anna Kuliscioff, ma il 9 gennaio, giorno della sua nascita, scelto per l’inizio delle Celebrazioni del Centenario avvenute un anno fa con l’inaugurazione della mostra documentaria “Io, Anna Kuliscioff”, allestita a Palazzo Moriggia – Museo del Risorgimento. L’evento al Cimitero Monumentale è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

In memoria di Anna Kuliscioff, nell’ambito delle iniziative della piattaforma Milano è Memoria, è stato pubblicato un episodio della serie “Memorabili” che è possibile ascoltare su open Spotify. Tra le voci narranti anche quella dell’assessore al Bilancio Emmanuel Conte e della Vicepresidente della Fondazione Kuliscioff, Marina Cattaneo.

Comune di Milano