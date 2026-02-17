Cultura e Società

Oggi il ricordo di Luigi Marangoni ucciso dalle Brigate Rosse

Giardino Luigi Marangoni

Milano, 17 febbraio 2026 – Si è svolta oggi, al Giardino Luigi Marangoni, la cerimonia di commemorazione di Luigi Francesco Marangoni, nel 45° anniversario della sua uccisione avvenuta il 17 febbraio 1981 ad opera delle Brigate Rosse.

Hanno preso parte alla commemorazione l’assessore allo Spazio Pubblico e Edilizia Scolastica Marco Mazzei, il Vicepresidente del Municipio 7 Manuel Sciurba, il Presidente della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico Marco Giachetti e il Direttore Generale Matteo Stocco. Presenti anche la moglie e la figlia del medico ucciso, insieme a familiari e amici.

Dopo la deposizione di una corona di alloro e un minuto di raccoglimento scandito dalle note del Silenzio, hanno preso la parola l’assessore Mazzei e il Presidente Giachetti, che hanno richiamato il valore dell’impegno civile e della responsabilità delle istituzioni, ricordando la figura di Marangoni come esempio di dedizione al servizio pubblico e di difesa della legalità.

Luigi Francesco Marangoni, nato a Pavia l’11 agosto 1937, dirigeva l’Ospedale Maggiore di Milano. Il 17 febbraio 1981, mentre si recava al lavoro, fu assassinato da un commando terroristico. L’omicidio venne rivendicato dalle Brigate Rosse – Colonna Walter Alasia.

Insignito della medaglia d’oro al Merito della Sanità Pubblica, Marangoni resta una figura simbolo della Milano che non ha ceduto alla violenza e che continua a custodire, attraverso la memoria, i valori della democrazia e delle istituzioni.

