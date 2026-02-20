Riqualificazione stradale e rifacimento dei binari

Milano, 20 febbraio 2026 – Pronti a partire due grandi interventi di riqualificazione della sede stradale e di sostituzione dei binari: il primo, in via Bramante, inizierà mercoledì 4 marzo; il secondo, in via Torino e in via Cesare Correnti, lunedì 9 marzo.

In entrambi i casi, i lavori serviranno a risolvere significativi problemi del fondo stradale legati, da una parte, all’usura per la compresenza dei binari e del traffico veicolare, dall’altra, a un sistema di raccolta delle acque piovane non più adeguato all’intensità delle precipitazioni. Con l’occasione saranno anche riqualificati tratti della rete dell’acquedotto.

La manutenzione straordinaria riguarderà quindi tutta la sede stradale e l’armamento tranviario (lavori affidati a ATM) e il rifacimento delle bocche di lupo, della fognatura e dell’acquedotto (da parte di MM).

Il cantiere di via Bramante

Terminerà il prossimo settembre, riguarderà 4mila metri quadrati di pavimentazione, 1.400 metri di binari e il rifacimento delle caditoie lungo tutti i 750 metri di lunghezza della strada. Data la stretta conformazione, la via non sarà percorribile per la durata dei lavori che saranno svolti in fasi successive per consentire il più possibile l’accesso ai passi carrai. Nei casi in cui l’accesso sarà inibito, sono stati riservati posti auto per i residenti in un parcheggio limitrofo a spese dell’Amministrazione per tutta la durata dell’intervento.

Via Torino e via Cesare Correnti

I lavori partiranno il 9 marzo e termineranno il prossimo ottobre, con una parziale ripresa della viabilità in via Torino già a partire da metà settembre. L’intervento riguarderà complessivamente 2mila metri di binari e 9mila metri quadri di superficie, che per il 65% sarà ricoperta da asfalto rosso e per il 35% dalla pietra attualmente presente.

In accordo con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, i masselli saranno riposizionati in via Torino nell’area prossima a piazza Duomo fino al Civico Tempio di San Sebastiano, di fronte alla chiesa di San Giorgio a Palazzo e in largo Carrobbio (parte dei masselli recuperati sarà riposizionata su strade meno trafficate e in corrispondenza di beni di valore storico-architettonico). Nell’area Correnti-Carrobbio sono previsti anche interventi sull’acquedotto. Anche in questo caso la via sarà percorribile a tratti dai residenti e dalla viabilità strettamente locale.

In occasione dei cantieri, le linee dei mezzi pubblici subiranno deviazioni (tram 12 e 14 per via Bramante; 2, 3 e 14 per via Torino). I dettagli e le alternative saranno presenti sul sito di Atm.

“L’obiettivo di questi interventi è continuare a garantire la sicurezza e migliorare l’efficienza del servizio – spiegano gli assessori alla Mobilità, Arianna Censi, e alle Opere pubbliche, Marco Granelli – ma anche riqualificare la strada a vantaggio di cittadini, residenti e operatori commerciali. Sappiamo che causeranno disagio, ma sono lavori necessari e attesi da tempo per trovare una soluzione ad una situazione della pavimentazione stradale non risolvibile con interventi parziali. Ringraziamo la Soprintendenza che per via Torino ha collaborato con il Comune di Milano per raggiungere un accordo che ha permesso di trovare il giusto equilibrio tra tutela architettonica e storica e sicurezza stradale, soprattutto per ciclisti e motociclisti”.

Comune di Milano