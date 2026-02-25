Inaugurata la biblioteca dello sport dedicata a Gianni Mura

Milano, 25 febbraio 2026 – In via Confalonieri, nel quartiere Isola, uno spazio comunale torna a vivere come presidio sociale e culturale: è la Biblioteca dello Sport dedicata a Gianni Mura, realizzata dall’associazione Altropallone e inaugurata questa mattina in uno dei piani terra dei caseggiati popolari del Comune, riattivati attraverso i bandi pubblici destinati ad associazioni ed enti no profit.

L’assegnazione rientra nel programma “Sefémm”, avviato nel 2022 dall’assessorato al Demanio per valorizzare gli immobili comunali inutilizzati e restituirli alla collettività. Il progetto punta in particolare al recupero dei piani terra degli edifici di edilizia residenziale pubblica e di altri spazi sfitti, trasformando ex portinerie, negozi e uffici dismessi in luoghi di socialità, cultura e servizi di prossimità.

Ad oggi il programma conta 20 bandi conclusi e circa 150 spazi assegnati ad associazioni, enti del Terzo settore, artigiani e botteghe di quartiere, distribuiti in tutti i Municipi della città. Le assegnazioni a canone calmierato consentono la nascita di attività con forte impatto sociale e contribuiscono a riattivare locali rimasti inutilizzati per anni.

“Partire dai piani terra per generare cultura, relazioni e opportunità nei quartieri è una scelta precisa dell’Amministrazione – dichiara l’assessore al Bilancio, Demanio e Piano straordinario Casa, Emmanuel Conte -. Con il programma Sefémm trasformiamo spazi chiusi in presìdi aperti alla cittadinanza: luoghi accessibili, capaci di offrire servizi, rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità urbana. La Biblioteca dello Sport in via Confalonieri è un esempio concreto di come il patrimonio pubblico possa diventare un motore di partecipazione e crescita culturale. E nell’anno delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali rilancia lo sport come linguaggio universale, capace di unire generazioni e promuovere partecipazione civica e coesione”.

“Intitolare questo spazio a Gianni Mura significa rendere omaggio a un grande maestro del giornalismo – afferma l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi – che ha saputo narrare lo sport con profondità, passione e sguardo critico, intrecciandolo alla società e alla cultura del nostro tempo. Questa biblioteca nasce come luogo aperto e partecipato, inserito nel sistema bibliotecario milanese, e sarà uno spazio vivo dove leggere, studiare, incontrarsi e confrontarsi. Ringrazio l’associazione Altropallone, i donatori e tutte le realtà che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, che arricchisce il quartiere Isola e l’intera città”.

Il Comune di Milano proseguirà nei prossimi mesi con nuovi bandi e assegnazioni, consolidando una rete diffusa di spazi civici e culturali che, quartiere dopo quartiere, restituisce funzione e valore sociale al patrimonio pubblico.

Comune di Milano