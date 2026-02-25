Il DP World Tour si sposta in Sudafrica per l’Investec South African Open Championship (26 febbraio – 1°marzo), undicesimo torneo stagionale e sesto dei sette eventi “International Swing”. A Stellenbosch, sul percorso dello Stellenbosch Golf Club, saranno al via tre italiani: Francesco Laporta, Matteo Manassero e Gregorio De Leo.

Difende l’unico titolo sul circuito il sudafricano Dylan Naidoo, che lo scorso anno superò allo spareggio l’inglese Laurie Canter. Nel field, che annovera, tra gli altri, l’inglese Andy Sullivan, past winner nel 2015, il francese Julien Guerrier, lo spagnolo Nacho Elvira e lo scozzese Calum Hill (tutti nella top ten della Race to Dubai), calamita le attenzioni l’americano Patrick Reed, numero 18 del World Ranking, protagonista di un avvio scintillante sul tour europeo con due successi e un secondo posto nel 2026.

Gli azzurri al South African Open

In casa Italia Francesco Laporta (35enne pugliese di Castellana Grotte), che ha ottenuto un brillante quarto posto in Kenya (miglior risultato stagionale), si presenta sul tee in un ottimo stato di forma. Buon momento anche per Gregorio De Leo, che partecipa alla gara grazie alla vittoria nel torneo di Qualifica. Il 25enne biellese si è reso protagonista di un confortante avvio di stagione, andando per cinque volte a premio sui sei tornei giocati. Matteo Manassero (32enne veneto di Negrar di Valpolicella) è invece reduce dall’uscita al taglio in Kenya e cercherà un pronto riscatto.

Patrick Reed punta a consolidare la sua leadership

Per l’americano Patrick Reed il debutto in Sudafrica segna il 20° Paese diverso in cui ha gareggiato nel DP World Tour. Già a segno quest’anno a Dubai e in Qatar, in aggiunta al secondo posto in Bahrain, il 35enne di San Antonio si è già assicurato la vittoria nell’International Swing grazie a un vantaggio inattaccabile. Il campione del Masters 2018 è anche in testa alla classifica Race to Dubai e sogna di emulare Collin Morikawa, diventando così il secondo americano a salire sul trono d’Europa.

I sudafricani cercano un’altra vittoria “in casa”

A pochi giorni dalla conquista del suo primo titolo sul DP World Tour in Kenya, Casey Jarvis fa parte di un nutrito gruppo di giocatori sudafricani che puntano ad allungare la striscia di successi in casa. Nella scorsa edizione dell’Investec South African Open Championship, Naidoo è stato il settimo sudafricano consecutivo a vincere il torneo e questa settimana sarà in compagnia di connazionali del calibro di Thriston Lawrence e Dean Burmester. Anche il cinque volte vincitore del torneo Ernie Els sarà tra gli eroi di casa, mentre ci sono grandi speranze che Jayden Schaper possa festeggiare la terza vittoria stagionale. Jack Buchanan, invece, si è guadagnato il suo posto vincendo l’Africa Amateur Championship, ed è tra coloro che puntano alla Freddie Tait Cup, assegnata al miglior dilettante che supera il taglio.

In palio un posto per il The Masters e tre per il The Open

Nell’Investec South African Open Championship, che mette in palio un montepremi da 1,5 milioni di dollari, ci sarà anche l’opportunità di avere un accesso diretto a due dei quattro Major. Per la prima volta nella storia dell’evento, il vincitore riceverà un invito a giocare il The Masters all’Augusta National ad aprile. Ci saranno, inoltre, tre posti nel field del 154° The Open al Royal Birkdale.

Il torneo in diretta su Sky e in streaming su NOW

L’Investec South African Open Championship sarà trasmesso in diretta da Sky, canale Sky Sport Golf, e in streaming su NOW con collegamenti ai seguenti orari: giovedì 26 febbraio e venerdì 27, dalle ore 11,30 alle 16,30; sabato 28, dalle ore 11,30 alle ore 16; domenica 1° marzo, dalle ore 10,30 alle ore 15,30.