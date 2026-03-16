16 Marzo 2026 – Nel quartiere di Balsamo, in particolare in via Oggioni e nelle vie limitrofe, è stata installata una nuova cartellonistica stradale con l’obiettivo di migliorare la convivenza tra automobilisti e pedoni e garantire maggiore sicurezza lungo le strade del quartiere.

Le vie di questa zona sono caratterizzate da carreggiate particolarmente strette e dall’assenza di marciapiedi. Per questo motivo è stata individuata e segnalata una corsia dedicata ai pedoni, che corre parallelamente agli spazi destinati alla sosta delle auto.

La nuova segnaletica invita gli automobilisti a parcheggiare correttamente lungo la striscia bianca della sosta, rispettando gli spazi previsti e lasciando libera la corsia riservata al passaggio pedonale.

Il messaggio riportato sui cartelli è chiaro e diretto: “C’è posto per tutti, ma tutti al loro posto”, accompagnato da un’immagine esplicativa che mostra il corretto posizionamento dei veicoli in sosta.

Si tratta di un semplice ma importante richiamo al rispetto reciproco, alla sicurezza e al decoro urbano. Un piccolo gesto di attenzione da parte di ciascun automobilista può contribuire in modo concreto a rendere le strade più vivibili e sicure per tutti, in particolare per pedoni, famiglie e persone con mobilità ridotta.

Il rispetto degli spazi è il primo passo per una città più ordinata, sicura e accogliente.