Comune e Società San Paolo, una partnership per la valorizzazione del patrimonio culturale

Il Comune di Cinisello Balsamo ha siglato un accordo di collaborazione con la Società San Paolo, proprietaria di Villa Casati Stampa di Soncino, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio culturale locale.

L’intesa, della durata di un anno, prevede la progettazione, l’organizzazione e la promozione di iniziative culturali rivolte all’intera cittadinanza: eventi, mostre, rassegne e percorsi educativi capaci di coinvolgere un pubblico ampio e diversificato.

Particolare attenzione sarà dedicata alla valorizzazione di due luoghi simbolo della città, Villa Ghirlanda Silva e Villa Casati Stampa di Soncino, riconosciuti come poli culturali di valore storico e pregio artistico, nonché punti di riferimento per cittadini, associazioni e realtà del territorio.

Nell’ambito dell’accordo, il Comune di Cinisello Balsamo contribuirà attivamente all’organizzazione di iniziative culturali e progetti di valorizzazione, finalizzati a promuovere la conoscenza e la fruizione di Villa Casati Stampa di Soncino. Tra questi rientra anche la partecipazione alla manifestazione “Ville Aperte in Brianza”, sia nell’edizione primaverile sia in quella autunnale, a cui il Comune aderisce da anni. L’Amministrazione si impegna inoltre nella diffusione e promozione degli eventi ospitati nella Villa.

La Società San Paolo, dal canto suo, garantirà la disponibilità degli spazi – sale interne e giardino – della Villa Casati Stampa di Soncino, definendo una quota a copertura delle spese vive di utilizzo, comprensive di utenze, servizi di guardiania e assicurazione.

“Questo accordo rappresenta un passo importante nella strategia di valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Mettere in rete luoghi di grande pregio come Villa Ghirlanda Silva e Villa Casati Stampa di Soncino significa offrire nuove opportunità di crescita culturale alla città, rafforzando al contempo il senso di appartenenza della comunità”, ha spiegato il sindaco Giacomo Ghilardi.

“La collaborazione con la Società San Paolo ci permette di costruire una programmazione culturale ancora più ricca e articolata – ha aggiunto l’Assessore alla Cultura e Identità Daniela Maggi –. Un primo importante appuntamento ci aspetta già nel mese di maggio nelle sale di Villa Casati Stampa con la mostra dedicata al grande artista Amedeo Modigliani che vedrà una proposta innovativa e immersiva capace di coinvolgere un pubblico ampio. Investire nella cultura significa anche rafforzare l’identità del territorio e promuovere nuove opportunità di crescita sociale”.

Queste le parole di Don Ampelio Crema, superiore della comunità paolina di Cinisello Balsamo e presidente nazionale del Centro Culturale San Paolo: “Da anni come paolini abbiamo fatto la scelta di “aprire” Villa Casati al territorio. Sia per farla conoscere, sia avviando con il Centro Culturale San Paolo progetti di inclusione sociale e di solidarietà, cammini formativi e appuntamenti culturali. Questo accordo con il Comune è un ulteriore passo in questa prospettiva. Anzi fa di Villa Casati Stampa un ulteriore luogo di proposte di qualità, di dialogo e di confronto”.