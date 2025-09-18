18 settembre 2025 – Ville Aperte in Brianza 2025 è l’iniziativa culturale che da oltre vent’anni apre le porte dei gioielli architettonici più belli della Brianza e non solo. Con la sua edizione autunnale, dal 20 settembre al 5 ottobre, offrirà l’opportunità al pubblico di visitare ville di delizia, giardini, dimore private, palazzi pubblici e beni culturali spesso inaccessibili.

Nella nostra Cinisello Balsamo, protagoniste, ancora una volta, Villa Ghirlanda Silva e Villa Casati Stampa con le loro programmazioni di attività.

Visite guidate, eventi, concerti e anche attività dedicate ai più piccoli per coinvolgere persone di tutte le età e promuovere un turismo culturale di prossimità.

In Villa Ghirlanda si comincerà sabato 20 settembre, alle ore 15.30 e alle ore 17.15, con

“Alberi maestri kids”, una proposta per i bambini tra i 4 e i 10 anni, che trasforma il parco in un mondo magico e ricco di scoperte. Domenica 21, alle ore 11.00, torna “I Conti Silva si raccontano…” la ormai tradizionale visita teatralizzata in costume d’epoca in Sala Specchi, in collaborazione con Cds (Centro Documentazione Storica). Non mancheranno poi le visite guidate teatrali in maschera, dove durante il percorso si potrà assistere a performance teatrali in abiti d’epoca condotta dagli attori volontari degli “Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda”.

Alle ore 16.00, poi, il Parco della Villa sarà la suggestiva cornice per “Melodie d’autunno – Le stagioni della musica”, un concerto della Filorchestra Paganelli con il Coro Città di Sesto. Cinque cori provenienti da tradizioni musicali differenti – lirico, alpino, gospel, sacro, popolare – che insieme celebrano l’arte corale, in tutte le sue forme

Sabato 27 e domenica 28 settembre, alle ore 11.00, la visita guidata sarà al Museo di Fotografia Contemporanea per la mostra “Scrittura Obliqua”, un dialogo tra fotografia e poesia nelle ricerche di 7 artisti contemporanei: Luca Campigotto, Federico Clavarino, Sabrina D’Alessandro, Linda Fregni Nagler, Alessandro Sambini, Alessandra Spranzi, Paolo Ventura.

Da venerdì 3 a martedì 7 ottobre verrà proposta la Rassegna “Impronte”, iniziativa di moderno mecenatismo voluta da Giovanni Favero con la direzione artistica di Enrico Ruggeri, che per la sua quinta edizione ha scelto come location Villa Ghirlanda. Tra gli appuntamenti inseriti nella programmazione di Ville Aperte, l’inaugurazione della mostra “GRAFIE. Ghiaccio, luce e tempo” di Roberto Ghezzi, curata e allestita dall’architetto Rosy Toma allestita nelle sale delle Quadrerie. In Sala Specchi, sabato 4 ottobre alle ore 16.30, preceduta, alle ore 14.30, dalla visita teatralizzata agli spazi interni ed esterni di Villa Ghirlanda: “I Conti Silva si raccontano…”.

La Rassegna in Villa Ghirlanda si conclude domenica 5 ottobre, alle ore 14.30 in Sala Specchi, con un’ultima visita guidata storico-artistica. Sempre a partecipazione gratuita previa prenotazione.

“Il patrimonio artistico-culturale di Cinisello Balsamo ancora una volta valorizzato grazie all’edizione autunnale di Ville Aperte in Brianza. Non solo visite guidate, ma anche mostre, concerti e dibattiti. Tanti appuntamenti pensati per un pubblico di tutte le età per scoprire, o riscoprire, quanto di bello c’è nella nostra città”. Ha detto l’assessore alla Cultura Daniela Maggi.

In Villa Casati Stampa, Ville Aperte vuol dire “Generazioni 2025” – Le olimpiadi della cooperazione, che si svolgerà dal 19 al 28 settembre.

Il 20, 21, 27, 28 settembre, alle ore 11 e alle ore 15.30, visite storico-artistiche alla storica Villa a cura di Aurora Meneghello del Centro Culturale San Paolo. Il 24, 25, 30 settembre e 2 ottobre, alle ore 17 e alle ore 18, a cura del personale della Cooperativa Arcipelago – Anffas Nord Milano di Cinisello Balsamo.

In contemporanea, dal 25 al 28 settembre, si svolge anche la 6° edizione di “Incontri in Villa” – Dare speranza al futuro.

Per scoprire nel dettaglio tutti gli appuntamenti dell’iniziativa autunnale Ville Aperte in Brianza e per prenotare gli eventi gratuiti: www.villeaperte.info

Il programma completo è disponibile anche sul sito del Comune.