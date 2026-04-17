Concorso artistico per la nuova Biblioteca Lorenteggio

Milano, 17 aprile 2026 – Il Comune di Milano cerca proposte per un nuovo intervento d’arte pubblica nell’ambito del progetto della nuova Biblioteca Lorenteggio. Attraverso un concorso artistico, al progetto vincitore sarà commissionata la realizzazione di un’opera site-specific sulla centrale termica adiacente alla nuova biblioteca di via Odazio – un manufatto del 1953, con ciminiera di 26 metri, visibile dal parco pubblico e dalle case del Quartiere Primaticcio, destinato a diventare la presenza visiva più immediata del nuovo polo culturale.

La nuova Biblioteca, progettata dallo studio internazionale Urtzi Grau, aprirà nell’autunno 2026. I suoi volumi – archi in calcestruzzo a vista, una piazza coperta aperta sul parco – e il suo quartiere definiscono un contesto architettonico preciso con cui l’opera dovrà entrare in dialogo. Finanziata anche attraverso fondi PNRR, la nuova Biblioteca Lorenteggio rappresenta uno dei principali interventi di riqualificazione culturale del quartiere.

“La Biblioteca Lorenteggio – dichiara l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi – nasce in un quartiere con una sua storia e una sua identità. Questo intervento non è decorazione: quando gli artisti lavorano nel tessuto urbano, lo attraversano e lo trasformano. Per questo abbiamo scelto la strada del concorso aperto, rivolgendoci anche alla scena artistica internazionale”.

Il bando invita artisti e artiste a sviluppare uno dei due temi proposti: “Tracce e connessioni”, sul ruolo della biblioteca come spazio di relazione e crescita collettiva, e ”Immaterialità dell’economia del sapere”, sulla circolazione e stratificazione della conoscenza come forza generativa. Le tecniche privilegiate saranno la pittura murale e i rivestimenti artistici durevoli, con l’impiego di materiali certificati e sostenibili. Le proposte dovranno essere presentate entro il 6 maggio. Al vincitore, decretato da una giuria di cinque esperti, sarà assegnato un premio di 69mila euro (più Iva).

I lavori dovranno essere conclusi entro l’estate 2026, prima del completamento della biblioteca previsto per settembre. Un sopralluogo guidato al sito è previsto lunedì 20 aprile con prenotazione obbligatoria a c.artepubblica@comune.milano.it

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della normativa nazionale sull’integrazione tra arte e architettura negli edifici pubblici (legge 717/1949, meglio nota come 2%).

La documentazione per partecipare al concorso è disponibile sul sito del Comune di Milano.