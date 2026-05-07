Una delegazione comunale in partenza per Mauthausen

7 maggio 2026 – In partenza da Cinisello Balsamo il tradizionale pellegrinaggio ai campi di sterminio nazisti, con la partecipazione di una delegazione di una scuola secondaria di II grado cittadina, nell’ambito delle iniziative dedicate alla Memoria, in occasione dell’81° anniversario della liberazione dei campi sottolineato con una manifestazione organizzata a Mauthausen domenica 10 maggio.

Il viaggio, che inizierà venerdì 8 maggio, con rientro lunedì 11 maggio, prevede la visita a Gusen, Mauthausen e al Castello di Hartheim. Il tutto organizzato dalle Associazioni Aned – Associazione Nazionale Ex Deportati Sesto San Giovanni Monza e Ventimila Leghe di Sesto San Giovanni.

La delegazione, sabato 9 maggio, sarà in visita al Castello di Hartheim (località Alkoven) al mattino; mentre il pomeriggio visiterà il Memoriale di Gusen partecipando poi alla Manifestazione Internazionale al campo di concentramento.

Domenica 10 maggio, in mattinata, visita dell’ex campo di sterminio e del museo storico di Mauthausen dove avrà luogo la Cerimonia celebrativa dell’81° Anniversario della Liberazione al Monumento Italiano con Sfilata internazionale e cerimonia sulla “Piazza dell’appello”.

In rappresentanza dell’Amministrazione comunale, ad accompagnare la delegazione di studenti del Centro di Formazione Professionale Fondazione Mazzini, ci saranno i consiglieri comunali Scelza Dambra e Marco Tarantola che porteranno il Gonfalone comunale e una corona d’alloro