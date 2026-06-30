Individuati i gestori delle cinque RSA comunali

Milano, 30 giugno 2026 – Prende avvio con il mese di luglio un nuovo percorso di gestione per le cinque RSA di proprietà comunale.

Si sono concluse le procedure di Partenariato Pubblico-Privato (PPP) per individuare i gestori delle strutture di Famagosta, Pindaro e Gerosa Brichetto. A partire da domani, mercoledì 1° luglio, le RSA e i Centri Diurni Integrati (CDI) di via Di Rudinì 3 e via Pindaro 44 verranno affidati rispettivamente a Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale onlus e ad Anteo Impresa Cooperativa Sociale, entrambi operatori uscenti. L’RSA e il CDI di via Mecenate 96 (Gerosa Brichetto), invece, verranno affidati al raggruppamento composto dagli operatori Emmaus S.r.l. e S.A.M.E.T. S.r.l., a partire dal 1° ottobre 2026.

Le concessioni avranno una durata di 25 anni.

Per gli ospiti, si prevedono importanti interventi di riqualificazione delle strutture. Per la RSA Famagosta, la riqualificazione delle aree esterne, la sistemazione degli spazi verdi con la realizzazione di un giardino Alzheimer e di aree dedicate alle attività ricreative, oltre al rifacimento delle facciate, dei servizi igienici e degli impianti. Per la RSA Pindaro, la realizzazione nelle aree esterne di un giardino e verde verticale, la riorganizzazione e la valorizzazione degli spazi verdi per favorire il loro utilizzo per i percorsi vita e come giardino multisensoriale, a supporto delle attività terapeutiche e ricreative, oltre agli interventi di efficientamento energetico e di rinnovo degli arredi. Per la RSA Gerosa Brichetto, la riqualificazione degli spazi interni (servizi igienici, impianti) e degli spazi verdi con percorsi terapeutici, orti rialzati, aree di sosta e interventi di messa in sicurezza e separazione dei percorsi.

Per la cittadinanza, la nuova modalità di gestione consentirà la piena valorizzazione e operatività del ruolo di RSA aperta al territorio, in grado di fornire assistenza e prestazioni specialistiche e di supporto agli anziani che abitano nei luoghi e nei territori di prossimità delle rispettive RSA.

“Il percorso di affidamento appena concluso – commenta l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé – permette di avviare un progetto di lungo periodo per le RSA comunali, con l’obiettivo di garantire la continuità della gestione e degli interventi. La concessione di 25 anni permette una pianificazione strategica di ampio respiro che rende sostenibili anche interventi di manutenzione straordinaria per rendere gli immobili più funzionali, belli e accoglienti per le persone che li abiteranno tutti i giorni”.

Si è conclusa, infine, la procedura per la concessione della RSA e del CDI Virgilio Ferrari in via dei Panigarola e del CDI della Casa per Coniugi di via dei Cinquecento alla cooperativa sociale Punto Service, per una durata di quattro anni. L’RSA Casa per Coniugi, interessata dall’incendio del luglio 2023, è attualmente oggetto di lavori di ristrutturazione per cui la Giunta ha stanziato 5,8 milioni di euro. Al termine degli interventi, previsto per metà del 2027, verrà presa in gestione dallo stesso operatore economico, così come previsto dal bando di gara.