Cambio di residenza da un Comune all’altro in Italia o rimpatrio dall’estero, rilascio di certificati anagrafici e altre pratiche: grazie al portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), molti servizi sono a portata di un click.

Per far conoscere queste opportunità e incentivare l’utilizzo dei servizi digitali, il Comune lancia una nuova campagna di informazione dal titolo “Anagrafe in tasca”, con l’obiettivo di ricordare ai cittadini che numerose pratiche anagrafiche possono essere svolte comodamente online, senza doversi recare agli sportelli comunali e con la possibilità di accedere ai servizi in qualsiasi momento.

Un’opportunità concreta per risparmiare tempo, semplificare gli adempimenti e rendere più immediato il rapporto con la Pubblica Amministrazione, valorizzando le potenzialità della digitalizzazione e mettendo la tecnologia al servizio delle persone.

Tutti i cittadini maggiorenni possono accedere al portale ANPR, nell’area riservata ai servizi al cittadino, utilizzando la Carta d’Identità Elettronica (CIE), SPID o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Una volta effettuato l’accesso, è possibile compilare online la richiesta anagrafica per sé e per i componenti della propria famiglia anagrafica e trasmetterla automaticamente al Comune competente, seguendo le indicazioni disponibili nell’area dedicata al servizio.

I risultati raggiunti a Cinisello Balsamo testimoniano quanto questi strumenti siano già entrati nelle abitudini dei cittadini. Presso l’Ufficio Anagrafe comunale, infatti, attraverso il portale ANPR sono state presentate finora 1.298 richieste di residenza, su un totale di 2.483 pratiche. Anche per quanto riguarda i certificati anagrafici, il ricorso al canale digitale è significativo: 1.260 certificati sono stati richiesti attraverso il portale, su un totale di 1.858.