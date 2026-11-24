“Vasco Live 20|26 – The Essentials”, l’album in uscita il prossimo 27 novembre, raccoglie i 17 brani della scaletta 2026, definita da Vasco “la scaletta dei brani mancanti”, composta da canzoni che non erano mi state eseguite dal vivo prima, o assenti da moltissimi anni.

Autentici capolavori degli anni ’80 e ’90. Riscoperte che sembrano scritte oggi per la loro contemporaneità: da “Vado al massimo”, “Fegato spappolato”, “Alibi”, “Sono ancora in coma”, “Ciao”, “Non siamo mica gli americani”, “La noia”. Affiancate alle ritrovate “Ormai è tardi”, “Domani sì, adesso no”, “Tango della gelosia”, “Lunedì”, e “Marea”, ultimo singolo e video.

Se vuoi Ri-conoscere Vasco, questo è l’album giusto.

Da “Vado al massimo”, passando per “Marea” fino a “Un mondo migliore”, tra energia, emozioni e poesia rock, le canzoni entrano direttamente nella pelle.

Insieme con il disco, uscirà anche il libro fotografico “Vasco Live 2026” con le immagini più belle scattate durante il tour 20|26. Tramite appositi QR Code presenti all’interno del libro, sarà possibile accedere a contenuti video esclusivi.

Tracklist: