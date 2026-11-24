“Vasco Live 20|26 – The Essentials”, 17 brani tra rarità e inediti
“Vasco Live 20|26 – The Essentials”, l’album in uscita il prossimo 27 novembre, raccoglie i 17 brani della scaletta 2026, definita da Vasco “la scaletta dei brani mancanti”, composta da canzoni che non erano mi state eseguite dal vivo prima, o assenti da moltissimi anni.
Autentici capolavori degli anni ’80 e ’90. Riscoperte che sembrano scritte oggi per la loro contemporaneità: da “Vado al massimo”, “Fegato spappolato”, “Alibi”, “Sono ancora in coma”, “Ciao”, “Non siamo mica gli americani”, “La noia”. Affiancate alle ritrovate “Ormai è tardi”, “Domani sì, adesso no”, “Tango della gelosia”, “Lunedì”, e “Marea”, ultimo singolo e video.
Se vuoi Ri-conoscere Vasco, questo è l’album giusto.
Da “Vado al massimo”, passando per “Marea” fino a “Un mondo migliore”, tra energia, emozioni e poesia rock, le canzoni entrano direttamente nella pelle.
Insieme con il disco, uscirà anche il libro fotografico “Vasco Live 2026” con le immagini più belle scattate durante il tour 20|26. Tramite appositi QR Code presenti all’interno del libro, sarà possibile accedere a contenuti video esclusivi.
Tracklist:
- Vado al massimo – Vasco Live 20|26
- Ormai è tardi – Vasco Live 20|26
- Fegato, fegato spappolato – Vasco Live 20|26
- Una nuova canzone per lei – Vasco Live 20|26
- Bolle di sapone – Vasco Live 20|26
- Alibi – – Vasco Live 20|26
- Sono ancora in coma – Vasco Live 20|26
- Ciao – Vasco Live 20|26
- Domani sì, adesso no – Vasco Live 20|26
- Tango…(Della gelosia) – Vasco Live 20|26
- Lunedì – Vasco Live 20|26
- Marea – Vasco Live 20|26
- …Stupendo – Vasco Live 20|26
- (Per quello che ho da fare) Faccio il militare – Vasco Live 20|26
- La noia – Vasco Live 20|26
- Canzone – Vasco Live 20|26
- Un mondo migliore – Vasco Live 20|26