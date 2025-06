Milano, 11 giugno 2025 – La superstar globale Karol G ha annunciato l’uscita del suo nuovo album in studio, “Tropicoqueta”, in uscita in tutto il mondo il 20 giugno.

Se si chiedesse a Karol G “qual’è il tuo album che meglio rappresenta la comunità latina?“, risponderebbe con il suo quinto album in studio, “Tropicoqueta”. La produzione è un omaggio ai suoni che l’hanno plasmata. Il risultato è una lettera d’amore alla sua comunità latina.

L’artista ha così commentato l’annuncio, dopo aver postato anche un trailer video che ha generato già milioni di views sui social in pochissimo tempo:

“Viaggiando per il mondo con il mio ultimo album, un album che mi ha dato tanto, continuavo a pormi la stessa domanda: quale sarà il prossimo passo? … chi ci sarà per me? Credo che non si trattasse di guardare oltre, ma di guardare dentro… più dentro me, analizzare chi sono veramente, le cose che mi piacciono, tutto ciò che mi rappresenta…

Tornare alle mie radici, alle canzoni con cui sono cresciuta, ai suoni che mi hanno fatto innamorare della musica… rimanere nel luogo in cui mi sento davvero bene perché rappresenta non solo chi sono io, ma anche le persone che mi hanno dato l’opportunità di essere dove sono oggi.

Questo album suona un po’ come un disco per tutti. È iniziato nell’agosto del 2023 e da allora ho pubblicato alcune tracce lungo il percorso e posso dire che quando l’ho finito, avevo il cuore pieno dell’amore ricevuto da ogni Paese che ho visitato…

Quest’album è anima, è passione, è memoria, è nostalgia, è gioia, è festa, è identità. Come ha detto un buon amico, “È una lettera d’amore a ciò che eravamo e una manifestazione di ciò che siamo ora”. È il mio miglior modo per dire: vengo da qui e ne sono finalmente orgogliosa! Uscirà tra 10 giorni, la mia anima, il mio amore e rispetto per voi sono dentro questo progetto! Non vedo l’ora che l’ascoltiate. L’estate inizia ora…esattamente come lo scorso anno!”

“Tropicoqueta” è disponibile per il pre-order e uscirà in formato digitale (dal 20 giugno) e in fisico (dal 26 settembre).

Il disco è stato anticipato dal primo singolo “Latina foreva”, il cui videoclip ufficiale è diretto da Pedro Artola. Prodotto da Mazzarri e Misha, il brano onora le origini musicali dell’artista ma allo stesso tempo proietta Karol G verso un nuovo orizzonte sonoro, creando un nuovo capitolo nella sua carriera ed evoluzione come artista.

“Latina foreva” arriva dopo il successo del documentario Netflix su Karol G, “Tomorrow was Beautiful”, che ha raggiunto la prima posizione in 19 Paesi, inclusi Stati Uniti, Colombia, Messico e Spagna. Inoltre, Karol G ha ottenuto 3 nomination agli American Music Awards 2025, inclusa quella come “Miglior Artista Latina”.

Karol G continua a estendere la sua innegabile influenza nella scena musicale mondiale, rappresentato orgogliosamente la cultura Latina ovunque la sua carriera senza limiti né confini la porti.