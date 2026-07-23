Primi risultati del pacchetto sicurezza: il bilancio dell’attività svolta dalla Polizia Locale

A poche settimane dall’entrata in vigore del pacchetto sicurezza cittadino con le ordinanze sindacali dedicate alla regolamentazione degli orari delle attività di vicinato e alla gestione dei cani potenzialmente pericolosi, il Comune di Cinisello Balsamo traccia un primo bilancio dell’attività svolta dalla Polizia Locale.

Dal 1° luglio sono stati effettuati controlli quotidiani su tutto il territorio comunale, coordinati tra i diversi reparti del Comando e finalizzati a rafforzare la sicurezza urbana, prevenire situazioni di degrado e garantire il rispetto delle nuove disposizioni.

Nel corso delle operazioni sono state identificate 428 persone, sia durante i posti di controllo sia nell’ambito delle attività di contrasto al degrado urbano e delle verifiche effettuate dalle sezioni specializzate sugli affittacamere e sulle attività commerciali, con particolare attenzione ai minimarket. Proprio in questo settore sono state contestate cinque violazioni per il mancato rispetto degli orari di apertura previsti dall’ordinanza.

Importante anche l’attività dell’unità cinofila, che ha consentito di sanzionare sei persone per detenzione di sostanze stupefacenti e di trasmettere due informative di reato per spaccio. Le operazioni hanno inoltre portato al sequestro di alcune decine di dosi di sostanze stupefacenti rinvenute in diverse aree della città, con particolare concentrazione nel quartiere Crocetta e nelle zone sensibili del centro cittadino già interessate dalle misure di tutela previste dal Regolamento di Polizia Urbana.

Nelle stesse aree sono state accertate otto violazioni al Regolamento di Polizia Urbana, con l’emissione di quattro ordini di allontanamento nei confronti di persone responsabili di comportamenti contrari alle norme a tutela del decoro e della vivibilità degli spazi pubblici.

Sul fronte della tutela della sicurezza e del benessere animale sono state elevate cinque sanzioni per il mancato rispetto dell’ordinanza sindacale relativa alla corretta gestione dei cani. I controlli hanno inoltre portato al sequestro di otto cani, affidati al canile sanitario; alcuni di loro potranno essere successivamente destinati all’adozione.

Prosegue infine l’attività di vigilanza sulla sicurezza stradale. I controlli hanno riguardato in particolare il rispetto dei limiti di velocità e il corretto utilizzo dei monopattini elettrici. Escludendo le violazioni rilevate da remoto e quelle relative alla sosta, sono state contestate 321 infrazioni al Codice della strada, di cui 34 a conducenti di monopattini. Nel complesso sono stati inoltre sequestrati 10 veicoli, tra autovetture, motocicli e monopattini.

Il monitoraggio dell’efficacia delle misure introdotte proseguirà anche nelle prossime settimane, con controlli costanti e mirati nei punti più sensibili della città.

“Questi primi dati confermano che il pacchetto sicurezza non è rimasto sulla carta, ma si è tradotto immediatamente in un’intensa attività di controllo sul territorio. L’obiettivo è rafforzare il rispetto delle regole, contrastare il degrado e aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini. Continueremo a investire sulla presenza della Polizia Locale nelle strade e nei quartieri, perché una città più sicura è una città in cui la qualità della vita migliora per tutti.”, ha dichiarato il sindaco Giacomo Ghilardi.