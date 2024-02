Intervento tempestivo per riaprire la scuola Collodi

19 febbraio 2024 – Riapre domani la scuola Collodi che questa mattina non ha potuto riprendere le attività scolastiche a causa della rottura della caldaia. Prontamente l’Ufficio tecnico è intervenuto e ora si sta procedendo, con somma urgenza per poter far tornare gli alunni in aula.

Per risolvere celermente la situazione si è inoltre già provveduto ad ordinare la nuova caldaia che presumibilmente dovrebbe arrivare già nei prossimi giorni e operativa tra mercoledì e giovedì. Nel frattempo la scuola verrà dotata di pompe di calore per assicurare la normale ripresa delle attività nelle classi.

“Gli uffici comunali, in particolare l’ufficio tecnico, hanno prontamente reagito a quanto accaduto. Si sta intervenendo nella scuola con l’installazione di pompe di calore, per tamponare l’emergenza, in attesa che nei prossimi giorni venga installata la nuova caldaia. Assicuriamo già da domani la ripresa delle lezioni, riducendo al minimo il disagio per i ragazzi e le loro famiglie”. Hanno detto l’assessore all’Istruzione, Educazione e Infanzia, Maria Gabriella Fumagalli e ai Lavori Pubblici, Francesco Scaffidi.

Comune di Cinisello Balsamo