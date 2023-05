Facciamo gol per l’inclusione: torneo di partite di calcio a 5 unificato di UPS Italia e Special Oympics

Milano, 27 maggio 2023 – “Facciamo gol per l’inclusione”: è questo il motto dell’iniziativa di UPS Italia e Special Oympics, scesi in campo oggi sabato 27 maggio al Centro Sportivo Giuriati di Milano. Un mini torneo di partite di calcio a 5 unificato fra i dipendenti di UPS e gli Atleti Special Olympics, in un evento patrocinato dal Comune di Milano nell’ambito della European Football Week 2023 di Special Olympics (dal 20 al 28 maggio).

A dare il calcio d’inizio il Consigliere Alessandro Giuseppe Giungi, Presidente della Commissioni Olimpiadi e Paralimpiadi del Comune di Milano, con la partecipazione di Paco Conejo, Managing Director UPS Italia e Anna Maria Arpinati, membro del Board di Special Olympics Italia e delle squadre di AC Ossona e Oltretutto 97 di Lecco.

“Sono onorato di essere stato invitato all’iniziativa di UPS e Special Olympics ‘Facciamo gol per l’inclusione’. Questa modalità di intendere lo sport va proprio nella direzione indicata dai valori Olimpici e Paralimpici che devono sempre più caratterizzare la città di Milano da qui ai Giochi invernali del 2026. Lo sport è un incredibile e inesauribile veicolo di emozioni ma la sua utilità è anche e soprattutto educativa e formativa e quando diventa, come in questo caso, promotore di inclusione, deve essere valorizzato il più possibile”, ha detto Alessandro Giungi.

“Così come Special Olympics riconosciamo la capacità dello sport di unire e di creare spazi dove le differenze giocano soltanto come elementi di valore. Crediamo nella forza diversità, abbracciamo l’unicità di ogni persona e ci impegniamo per una società più equa e inclusiva. Ogni occasione che ci vede scendere in campo insieme ha per noi un grande significato”, dichiara Paco Conejo.

Alessandra Palazzotti, Direttore Nazionale di Special Olympics Italia aggiunge “Siamo orgogliosi di avere al nostro fianco UPS: un partner che crede fortemente nei nostri stessi valori e ci accompagna in un percorso che, attraverso lo sport, mira a favorire un mondo più accogliente ed inclusivo”.

La partnership europea tra UPS Foundation e Special Olympics Europe Eurasia è iniziata nell’aprile del 2021, con una donazione di 250.000 dollari e rinnovata lo scorso mese di aprile per un anno, con un’ulteriore donazione complessiva di 150.000 dollari. Il progetto comune a livello europeo vede il crescente coinvolgimento di più di 50.000 dipendenti UPS impegnati per portare avanti una programmazione sportiva inclusiva e attività congiunte per la sensibilizzazione delle comunità locali.

L’iniziativa “Facciamo gol per l’inclusione” rientra XXXIII edizione della Special Olympics European Football Week, organizzata con il supporto della UEFA che coinvolge più di 35.000 Atleti con e senza disabilità intellettiva in numerosissimi Tornei in 45 Paesi. In Italia, la manifestazione ha il patrocinio della FIGC, delle Leghe di Serie A e B e vede la partecipazione di più di 7000 Atleti.