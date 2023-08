Pinacoteca di Brera, un tesoro artistico che non dovreste perdere

La Pinacoteca di Brera è una tappa fondamentale nella propria visita milanese, qualsiasi siano le vostre ambizioni di viaggio nel capoluogo lombardo!

Amanti dell’arte, o meno, è un edificio che è aperto al pubblico da oltre 200 anni e che è in grado di raccogliere alcuni dei principali capolavori d’arte italiana e straniera. Un edificio che non a caso è anche sede dell’Accademia delle Belle Arti, e che sorge sui resti di un convento trecentesco dell’ordine degli Umiliati.

Cosa vedere alla Pinacoteca di Brera

All’interno della Pinacoteca di Brera sono presenti così tanti capolavori dell’arte italiana e internazionale che sarebbe praticamente impossibile riassumerli o tracciare un percorso preferenziale che non rechi pregiudizio ad altre opere.

Per condividere quale sia la rilevanza di questa struttura, però, possiamo certamente fare un rapido cenno alle principali opere d’arte qui presenti, in termini di notorietà mondiale. Si pensi, dunque, al Cristo morto nel sepolcro e tre dolenti di Andrea Mantegna, così come allo Sposalizio della Vergine di Raffaello Sanzio o alla Pietà di Giovanni Bellini.

Imperdibile è anche l’osservazione della Cena in Emmaus, di Caravaggio, così come la Vergine con il bambino, agenti e santi di Piero della Francesca. Tra le opere d’arte internazionali più celebri c’è poi Il bacio di Francesco Hayez, il Miracolo di San Marco di Tintoretto, Fiumana di Pellizza da Volpredo e, ancora, Enfant Gras di Amedeo Modigliani.

Nomi di grandissimo prestigio nella storia dell’arte italiana e mondiale, qui riuniti all’interno di un edificio incantevole.

Come arrivare alla Pinacoteca di Brera

La Pinacoteca si trova a Milano, in via Brera, ed è facilmente raggiungibile con la metro (M2 Lanza, M3 Montenapoleone, M1 Cairoli), con il bus (61 via Pontaccio/via Monte di Pietà, 57 Foro Buonaparte) e con il tram (1 – 2 – 12 – 14 Via Cusani, 4 Lanza).

Naturalmente, si può arrivare alla Pinacoteca anche in bici, con la postazione BikeMI n. 57 e in auto, parcheggiando al Parking Car Brera (a pagamento), all’inizio della via.

Quando si può visitare la Pinacoteca

La Pinacoteca di Brera è aperta dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 19.15, con ultimo ingresso alle ore 18. È invece chiusa tutti i lunedì, il 1 gennaio e il 25 dicembre.

Quanto costa entrare alla Pinacoteca di Brera

La Pinacoteca di Brera è accessibile dietro la BreraCard, al costo di 16 euro (intero) o 11 euro (ridotto): si tratta di una tessera nominale virtuale che darà diritto a tornare in Pinacoteca un numero illimitato di volte per tre mesi, con prenotazione obbligatoria su BreraBooking.org e accedere per un anno a BreraPLUS+, la piattaforma online che incrementa e integra l’esperienza del museo con nuovi contenuti multimediali, documentari, programmi speciali, concerti e tanto altro ancora.

Ricordiamo che la card è acquistabile sul sito sopra citato e che fino al 15 settembre 2023 il costo è maggiorato di un euro a titolo di solidarietà per le popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’emergenza maltempo.