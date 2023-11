Forum della Mobilità che si terrà a Milano dal 26 al 28 novembre. Si parlerà di come cambia il modo di muoversi in città, di Piano urbano della mobilità sostenibile e del Piano urbano del traffico. Di nuove tecnologie e di come l’innovazione può rendere più sostenibile il sistema del trasporto pubblico locale.

Ne discuteranno, insieme all’assessora alla Mobilità Arianna Censi, esperti ed esperte del settore.

Domenica 26 novembre

Upcycle Milano Bike Cafè

Via Ampere 59, Milano

Ore 10:30

Incontro confronto aperto con Consulta cittadina per la Mobilità attiva e per l’Accessibilità

Coordina

Roberto Nocerino, Alta Specializzazione, Direzione Mobilità Comune di Milano

Interventi introduttivi di

Arianna Censi, Assessora alla Mobilità

La mobilità attiva e sostenibile nei contesti urbani

Prof. Matteo Colleoni, Università Milano Bicocca

La programmazione e progettazione dei percorsi ciclabili nella Città di Milano

Nicola Nicoliello, Responsabile dell’Unità Pianificazione Attuativa e Ciclabilità, Direzione Mobilità Comune di Milano

Si ringrazia per la collaborazione: Upcycle Milano Bike Cafè e MM S.p.A

Lunedì 27 novembre

Sala del Grechetto Biblioteca Sormani

Via Francesco Sforza 7, Milano

Ore 09:30-11:00

I numeri della mobilità: come cambia il modo di muoversi in città e come si vive lo spazio urbano

Coordina

Matteo Bianchi, Direzione Mobilità, Comune di Milano

Introduce

Arianna Censi, Assessora alla Mobilità

Stefano Riazzola, Direttore Direzione Mobilità

Intervengono

Valentino Sevino, Direttore Generale Amat

Marco Griguolo, Consigliere delegato alla mobilità, Città Metropolitana di Milano

Gioia Ghezzi, Presidente ATM Milano

Guia Biscaro, Presidente Consulta cittadina per la Mobilità attiva e per l’Accessibilità

Marco Piuri, Amministratore delegato Trenord

Ore 11:15-13:00

Il futuro della mobilità a Milano: Piano urbano della mobilità sostenibile, Piano urbano del traffico e le soluzioni di mobilità innovativa

Introduce e coordina

Veronica Bellonzi, Dirigente Unità Sistemi per l’innovazione della mobilità urbana, Comune di Milano

Pianificazione della mobilità: piano urbano del traffico e piano urbano parcheggi

Marco Cassin, Direttore Area Pianificazione e Programmazione della Mobilità, Comune di Milano

Il progetto Mobility as a Service MaaS

Elena Sala, Direttore Area Trasporto Pubblico, Sharing e Sosta, Comune di Milano

Il valore dell’innovazione tecnologica nella pianificazione, progettazione e programmazione dei servizi di mobilità

Alessandro Perego, Presidente Amat

ATM: l’innovazione e la sostenibilità nel sistema del trasporto pubblico locale

Paolo Marchetti, Direttore strategie, innovazione e sostenibilità ATM

Nuove tecnologie per aumentare l’efficienza e la sicurezza della mobilità urbana

Edoardo Sabbioni, Politecnico Milano

Una visione della mobilità del futuro: le opportunità per la città in termini di efficienza e sostenibilità ambientale

Sergio Savaresi, Politecnico Milano

Conclude

Arianna Censi, Assessore alla Mobilità, Comune di Milano

Si ringrazia per la collaborazione: MM S.p.A

Martedì 28 novembre

Museo della Scienza e della Tecnica – Sala Conte Biancamano

Via Olona, 6 bis

Ore 15:00-17:00

Speed Date: a tu per tu con le donne e gli uomini della mobilità milanese

Incontro ad inviti rivolto agli studenti universitari milanesi interessati ai temi della Mobilità che vogliono confrontarsi con i Dirigenti del Comune di Milano di AMAT, ATM, MM, SEA e A2A ed altre istituzioni.

Saluti istituzionali di

Giuseppe Sala, Sindaco di Milano

Assessora Censi, Assessora alla Mobilità

Fiorenzo Galli, Direttore Museo della Scienza e della Tecnologia.

Tra i tanti partecipanti che hanno già garantito la presenza: Christian Malangone DG Comune di Milano, Francesco Mascolo D.G MM, Andrea Gibelli Presidente FNM, Stefano Riazzola, Direttore Direzione Mobilità, Comune di Milano, Salvatore Barbara, Direttore Direzione specialistica infrastrutture del territorio, Comune di Milano.

Si ringrazia per la collaborazione il Museo della Scienza e della tecnologia ed MM S.p.A

Fonte: Comune di Milano