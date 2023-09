“Scambiolibro”: fino al 29 ottobre 2023, un percorso esperienziale per avvicinare i bambini alla lettura intesa come apertura verso temi di grande impatto come l’ambiente, la multiculturalità e l’integrazione

26 Settembre 2023 – A grande richiesta presso Piazza Portello, lo shopping mall nel cuore di Milano, da inizio estate è tornato Scambiolibro, l’evento dedicato e amato dai più piccoli per avvicinarli alla lettura attraverso la scoperta di valori ormai imprescindibili come il rispetto dell’ambiente, la corretta alimentazione e la partecipazione condivisa, il tutto all’interno di un format festoso, coinvolgente e divertente.

Scambiolibro permette ai bambini dai 3 ai 10 anni, di barattare gratuitamente i propri libri con altri piccoli lettori, diventando un modo per incentivarli alla scoperta di nuove letture e di stringere amicizie.

Quest’anno, nel contesto di Scambiolibro, ha fatto inoltre il proprio esordio anche la Kids Academy Portello che, con una serie di eventi, dalle h. 16 alle h. 18 delle domeniche a calendario, vede coinvolti i giovanissimi in attività connesse alla letteratura, alla pittura, alla scrittura, all’educazione di una corretta alimentazione, all’importanza della biodiversità e all’utilizzo di materiale di riciclo per creazioni di eco-design.

Due gli appuntamenti di ottobre:

01 ottobre 2023: è la volta del laboratorio di riciclo e riuso creativo Favolosi Rifiuti che rientra nel palinsesto della Milano Green Week del Comune di Milano (26/09-01/10). Lo scopo è sensibilizzare i bimbi al concetto che i rifiuti possono diventare una nuova risorsa, coinvolgendoli in attività che stimolano la loro creatività, attraverso il riuso inedito di scarti e oggetti dismessi sotto la guida dell’artista Paolo Lo Giudice.

29 ottobre 2023: l’iniziativa si chiude con la Festa Mostruosa di Halloween che diventa anche occasione per esorcizzare le paure che tutti i bambini provano. I piccoli, dopo aver scritto le proprie inquietudini su un bigliettino, le inseriranno in un pentolone che, grazie al rito magico della strega buona Zucchù, le brucerà per sempre. I bambini impareranno, poi, a realizzare delle lampade di carta e cartoncini

colorati davvero…mostruose. Il tutto accompagnato da zucchero filato, caramelle e dolcetti a tema che prelude la sfilata finale davanti ad una giuria di zucconi e mostri in cui saranno coinvolti anche i genitori che voteranno con le palette. E, per finire, tutti pronti per un flash mob nel quale scatenarsi con il ballo delle streghe e i ballerini fantasma.

L’iniziativa Scambiolibro, con la novità 2023 della Kids Academy Portello, è un progetto pensato per avvicinare e incentivare la lettura da parte dei bambini, rafforzare il loro naturale spirito di collaborazione, aprire alla multiculturalità, alla socializzazione e all’integrazione sociale attraverso la promozione della cultura dello scambio nel rispetto dell’ambiente, fidelizzando i bambini ad un appuntamento culturale mensile tutto dedicato a loro.