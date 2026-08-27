Cultura e Società
Milano ricorda il Generale dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l’Agente Domenico Russo
Milano 27 agosto 2026 – Giovedì 3 settembre si terranno le celebrazioni istituzionali in ricordo di Carlo Alberto dalla Chiesa, Generale dei Carabinieri e Prefetto di Palermo, di Emanuela Setti Carraro e dell’Agente di scorta Domenico Russo, uccisi nell’attentato mafioso del 3 settembre 1982 avvenuto in via Carini a Palermo.
Alle ore 9, presso il Monumento al Carabiniere in piazza Diaz, il Comune di Milano e l’Arma dei Carabinieri organizzano la cerimonia di commemorazione istituzionale.
Alle ore 18.30, sempre in piazza Diaz, si terrà l’iniziativa di letture pubbliche “Memoria e Responsabilità” promossa da “Libera – Associazioni nomi e numeri contro le mafie” in collaborazione con l’Amministrazione comunale.