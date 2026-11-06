Cinisello Balsamo, 06 novembre 2026 – La consegna delle onorificenze per la 37a edizione della Spiga d’Oro sarà domenica 22 novembre presso l’Auditorium del Centro Culturale Il Pertini. Un momento significativo e importante per la città con il conferimento di quattro Spighe d’Oro, di cui una speciale, e di due targhe, una alla Memoria, oltre a un’iscrizione nel libro della Speciale Spiga d’Oro riservata dal 1997 ai “Cittadini di Cinisello Balsamo che dedicano volontariamente il loro tempo e le loro energie alle popolazioni lontane, per sostenerle nelle difficoltà, rimanendo nel contempo legati alla loro città”.

La Spiga d’oro, introdotta nel 1987, è l’onorificenza cittadina che ricorda l’assegnazione del titolo di “Città” a Cinisello Balsamo. E’ rappresentata da un’opera artistica in bronzo dorata a forma di spiga dello scultore locale Silvano Vismara, recentemente scomparso, per il quale è prevista una targa alla memoria.

L’assegnazione è decisa dalla Commissione Spiga d’Oro che valuta le candidature ricevute che, in primis, ha deciso, all’unanimità, l’iscrizione del nome di Suor Gianna Rosolin, missionaria dell’immacolata, nello Speciale Libro Spiga d’oro.

A ricevere la civica onorificenza quest’anno saranno Francesco Ardito, ex Comandante della Polizia Locale, in pensione, per il suo percorso umano e professionale all’interno del corpo di Polizia Locale di Cinisello Balsamo.

Quindi l’Associazione AUSER- Insieme Volontariato Cinisello Balsamo APS ETS per gli anni di impegno e dedizione a favore della comunità. Una motivazione che si ritrova nell’assegnazione della onorificenza alle Volontarie dell’Associazione Casa dell’Accoglienza ODV che dal 1982 c’è per le tante donne con minori in difficoltà.

Una Speciale Spiga d’Oro va all’Associazione Amici di Cristina ODV. La realtà attiva sul territorio e per il territorio, nata in nome e ispirandosi alla Venerabile Mariacristina Cella Mocellin.

Infine, la targa alla memoria è per il maestro Vismara, e il secondo riconoscimento a Adriano Bruno Ronchi, pensionato, ex formatore e scrittore.

“La Spiga d’Oro rappresenta il momento più alto e sentito delle nostre celebrazioni cittadine. – ha detto il sindaco Giacomo Ghilardi – “Anche in questa 37a edizione, la Commissione ha saputo individuare storie straordinarie di dedizione, professionalità e profondo amore per il prossimo. Dai singoli cittadini che hanno servito le istituzioni con encomiabile spirito di dovere, come l’ex Comandante Ardito, alle realtà associative che ogni giorno offrono supporto, speranza e solidarietà ai più fragili, fino al ricordo di chi ha portato il nome di Cinisello Balsamo nel mondo o ne ha arricchito il patrimonio culturale come il maestro Vismara. A tutti i premiati va il grazie sincero di una comunità intera che si riconosce nei loro valori e che, attraverso questi esempi, continua a guardare al futuro con fiducia ed orgoglio“.