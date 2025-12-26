Milano, 26 dicembre 2025 – E’ online l’avviso pubblico per la concessione d’uso a titolo oneroso della Palazzina ex ATM di Viale Campania 12. Il complesso immobiliare, di proprietà del Comune di Milano e già sede del Museo del Fumetto, sarà destinato a ospitare un progetto culturale e sociale, con prevalente vocazione espositiva ma integrato con attività educative, aggregative e di prevenzione del disagio sociale.

Potranno inoltre essere previsti punti di ristoro e attività commerciali o artigianali a supporto del progetto, purché non prevalenti e coerenti con le finalità culturali previste. Tali aree non potranno eccedere il 30% della superficie totale dell’immobile.

La Palazzina ex ATM si sviluppa su una superficie complessiva di circa 1.471 metri quadrati, comprendendo spazi espositivi interni al piano terra e al primo piano, una caffetteria con area esterna, uffici, bookshop, depositi, terrazzi e un’area pavimentata in prossimità dell’ingresso del Giardino “Oreste Del Buono”.

Il bando per l’assegnazione, che segue le linee guida approvate dalla Giunta, è aperto a realtà profit o enti del Terzo settore, anche in forma associata. La concessione avrà una durata di 12 anni non rinnovabili e prevede un canone annuo di 67mila euro, con riduzioni del 30% per associazioni senza scopi di lucro. Il concessionario dovrà realizzare a propria cura una serie di interventi di manutenzione straordinaria per i quali il Comune di Milano corrisponderà un contributo massimo di 1,2 milioni di euro.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 20 marzo 2026. Il bando completo e i modelli di domanda sono disponibili sul sito del Comune di Milano.

Comune di Milano