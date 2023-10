Al conservatorio di Milano un concerto per le vittime della strage di Linate

Milano, 5 ottobre 2023 – Domenica 8 ottobre, alle ore 18.30, al Conservatorio di Milano la città ricorderà con un galà lirico le 118 vittime del disastro aereo di Linate dell’8 ottobre 2001.

L’evento è organizzato e promosso dalla Fondazione 8 Ottobre e dal Comune di Milano, nell’ambito di “Milano è Memoria”, ed è realizzato grazie alla partecipazione dei cantanti del Conservatorio di Milano accompagnati al pianoforte dal maestro Giulio Zappa.

Saranno eseguite musiche di Gounod, Cilea, Puccini, Donizzetti, Verdi, Mozart e Leoncavallo.

La partecipazione al concerto è gratuita e aperta alla cittadinanza fino ad esaurimento posti. La richiesta deve essere inviata a permilano@consmilano.it.

Il programma dettagliato dei brani e delle arie che saranno eseguiti è pubblicato sul sito del Conservatorio di Milano al link https://www.consmi.it/it/491/news/7734/milano-e-memoria-2023-il-conservatorio.

Il galà lirico sarà preceduto alle ore 17 da una celebrazione eucaristica in suffragio delle vittime nella Basilica di Santa Maria della Passione in via Conservatorio.

Alle ore 15.30 a Palazzo Marino si svolgerà un momento di ricordo con i parenti e i rappresentanti delle Istituzioni. L’8 ottobre, da due anni, è la Giornata nazionale “Per non dimenticare”, istituita dal Parlamento su impulso dei familiari delle vittime del tragico incidente come momento di sensibilizzazione sulla sicurezza dei trasporti.