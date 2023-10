Venerdì 20 ottobre i sindacati CUB, ADL Cobas Varese, SGB e Sicobas hanno proclamato uno sciopero generale a livello nazionale di tutti i settori pubblici e privati.

Linee ATM

A Milano, lo sciopero potrebbe coinvolgere:

– le metropolitane solo dopo le 18, fino al termine del servizio

– le linee di superficie dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio

Funicolare Como-Brunate

L’agitazione potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle le 8:30 alle 16:30 e dopo le 19:30, fino al termine del servizio.

Motivazioni delle organizzazioni che hanno proclamato lo sciopero

Lo sciopero è stato proclamato per “il rinnovo dei contratti con adeguamento al costo della vita; per il divieto all’uso del fondo Pnrr per armamenti; per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario; per la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia; per il blocco delle spese militari; per revocare l’abolizione del reddito di cittadinanza; per il rilancio di un nuovo piano strutturale di edilizia residenziale pubblica; per introdurre il reato di omicidio sul lavoro; in difesa del diritto di sciopero, per una nuova politica energetica che utilizzi le fonti rinnovabili; contro le privatizzazioni e il sistema di appalti/subappalti; contro l’autonomia Differenziata e la guerra.”

Adesione agli scioperi precedenti

Potete consultare le percentuali di adesione agli scioperi recenti del personale ATM a questa pagina.