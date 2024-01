Croce Rossa: in Lombardia sono 125 i posti per il Servizio Civile

Milano, 18 gennaio 2024 – Servizio Civile Nazionale in Croce Rossa Italiana: sono 125 i posti disponibili in Lombardia: i giovani tra i 18 e i 28 anni possono presentare la propria candidatura fino alle ore 14 di giovedì 15 febbraio 2024 e cogliere questa occasione di crescita e formazione. Gli aspiranti operatori parteciperanno alla selezione per il bando, mettendosi a disposizione per 12 mesi, 5 giorni a settimana per 25 ore settimanali, con rimborso mensile di 507,30 euro.

In Lombardia la Croce Rossa Italiana ha predisposto 8 progetti in diverse aree di intervento:

1- Servizi di trasporto integrati per la salute in Nord Italia

Il progetto si propone di contrastare la frammentazione dei servizi per la cura e la tutela della salute del cittadino attraverso il potenziamento dell’integrazione del sistema sanitario, pubblico e privato, con i servizi di trasporto pazienti. Tra le attività previste dal progetto vi sono: supporto al Comitato nell’analisi di bisogni del territorio con particolare attenzione alle nuove esigenze socio-economiche; supporto nelle attività di formazione e aggiornamento degli Operatori CRI; supporto al Comitato alle attività di coordinamento; gestione del centralino; servizi di trasporto ordinario e secondario; servizi di trasporto per dimissioni; servizi inter-ospedalieri, trasporto sangue, materiale sanitario ed organi; trasporti in emergenza; trasporti speciali anti-contagio.

2- Assistenza a coesione

Il progetto si propone di favorire la coesione sociale attraverso l’offerta di servizi di supporto al Servizio Sanitario Regionale per rafforzare la tutela della salute di tutti i cittadini e attività di assistenza per la popolazione fragile. Tra le attività previste vi sono: supporto al Comitato nell’analisi delle necessità operative e logistiche; supporto alle attività di assistenza tecnica; supporto all’elaborazione di documenti di linee guida e best practices in empowerment delle comunità; attività di monitoraggio quali supporto alla raccolta dei dati, sistematizzazione, ricerche in internet, digitalizzazione di informazioni; supporto all’elaborazione di reportistica interna ed esterna; eventuali attività fuori sede.

3- Protezione civile per la salute in Nord Italia

Il progetto si propone di rafforzare l’integrazione e la collaborazione tra gli attori della Protezione Civile partendo dai cittadini, per aumentare il livello di prevenzione e di soccorso in favore della popolazione, potenziando i meccanismi di risposta e resilienza delle comunità locali. Tra le attività previste dal progetto vi sono: supporto al Comitato per la raccolta dati e mappatura del territorio e della popolazione; svolgimento di attività di formazione e informazione sui rischi del territorio; attività di sensibilizzazione e informazione per l’adozione di buone pratiche in caso di calamità; supporto all’organizzazione di eventi di formazione sulla gestione delle emergenze; attività di back office e formazione nelle sale operative multilivello; supporto alla preparazione dei materiali per la realizzazione degli interventi.

4- Servizi di educazione per la salute in Nord Italia

Il progetto intende potenziare l’educazione sanitaria a livello territoriale attraverso azioni di sensibilizzazione, educazione, diffusione di buone pratiche per la prevenzione, la cura e l’educazione alla salute. Le attività proposte saranno: analisi del territorio in ambito di educazione sanitaria; diffusione di buone pratiche anti-contagio attraverso l’elaborazione e la diffusione di materiali informativi cartacei e online; attività di educazione sanitaria nelle scuole al fine di istruire la popolazione in età scolare sulle manovre salvavita, sul comportamento da tenere e come allertare gli organismi preposti in caso di emergenza; attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione per l’educazione alla salute per promuovere la prevenzione e i comportamenti virtuosi; accompagnamento dei volontari nei corsi di primo soccorso e manovre salvavita; attività di promozione e sensibilizzazione su cittadinanza attiva e cultura del volontariato.

5- Inclusione e prossimità

Il progetto si propone di contrastare le disuguaglianze economiche e sociali attraverso l’offerta di servizi integrati per l’inclusione delle persone in situazioni di vulnerabilità. Tra le attività previste vi sono: mappatura dei bisogni e dei servizi presenti sul territorio, raccolta dati di terreno, ricerche in internet e dati online; supporto nelle attività di erogazione per i servizi agli utenti quali compagnia a domicilio, consegna della spesa a domicilio, trasporto sociale, sportello sociale, tele compagnia. Per tali attività sono previste la pianificazione delle visite e la calendarizzazione delle attività, la preparazione dei materiali di supporto, la raccolta dei dati e la redazione del report delle attività. E’ altresì prevista la collaborazione nell’erogazione del servizio verso gli utenti.

6- Protezione Civile di prossimità

Il progetto si propone di ottimizzare l’efficienza, la tempestività e l’efficacia degli interventi di Protezione Civile attraverso il potenziamento delle Sale Operative e il consapevole coinvolgimento dei cittadini nel sistema di informazione. Il progetto si propone altresì di rafforzare il coordinamento di sistema della CRI per la prevenzione e la risposta alle emergenze; di consolidare la capacità di risposta della Sala Operativa Nazionale, le Sale Operative Regionali e Locali; di aumentare la conoscenza di protezione civile e la sensibilizzazione sui rischi e sulla prevenzione per una cittadinanza più consapevole e preparata. Tra le varie attività previste vi sono: supporto al Comitato per l’attività di analisi delle necessità operative e logistiche; attività di raccolta dati, elaborazione di report, documenti di sintesi, ricerche internet, digitalizzazione d informazione e dati; supporto alle attività di front e back office; collaborazione alla gestione del magazzino e dei materiali e le attrezzature; gestione e attività presso le Sale Operative; coordinamento territoriale delle emergenze; eventuali trasferte fuori.

7- Coesione e Protezione Civile

Il progetto si propone di rafforzare la coesione sociale attraverso la riduzione dei rischi e l’aumento dell’assistenza alle fasce vulnerabili della popolazione. Tra le varie attività previste vi sono: supporto al Comitato nelle attività di front e back office; supporto al Comitato nella gestione del magazzino delle attrezzature; supporto alle attività operative e logistiche; attività di monitoraggio quali supporto alla raccolta dei dati, sistematizzazione e analisi; elaborazione di report, documenti di sintesi, ricerche in internet, digitalizzazione di informazione e dati; supporto al disbrigo di pratiche amministrative; eventuali attività fuori sede.

8- Educazione e Coesione

Il progetto intende agire su uno degli elementi che è causa e anche effetto delle disuguaglianze e dell’esclusione sociale: la discriminazione. Croce Rossa Italiana diffonde la cultura del diritto e dell’inclusione per rafforzare la coesione sociale attraverso attività come: promozione e sensibilizzazione attraverso azioni di informazione sui diritti umani e sul diritto internazionale umanitario; mappatura delle iniziative realizzabili sul territorio, quali eventi e giornate dedicate allo promozione del DIU nelle scuole; eventi formativi sull’educazione alla pace e all’interculturalità; attività e iniziative legate alla sensibilizzazione sulle problematiche relative alla discriminazione e/o a favore dell’inclusione sociale; organizzazione di laboratori nelle scuole e realizzazione di campagne di sensibilizzazione.

Dove poter fare Servizio Civile Croce Rossa in Lombardia

Quella del Servizio Civile in Croce Rossa Italiana rappresenta un’importante occasione per confrontarsi e conoscere diverse realtà attraverso l’aiuto e il supporto alle persone in stato di fragilità.

I comitati locali aderenti sono 33, a cui si aggiunge il Comitato Regionale e il MICR (Museo Internazionale di Croce Rossa)

Comitato delle Alte Groane (Comune di Misinto) Comitato di Codogno (Comune di Codogno) Comitato di Mortara (Comune di Mortara) Comitato di Sesto San Giovanni (Comune di Sesto San Giovanni) Comitato di Pavia (Comune di Pavia) Comitato di Palazzolo sull’Oglio (Comune di Palazzolo sull’Oglio) Comitato di Palazzolo sull’Oglio – Sede di Iseo (Comune di Iseo) Comitato di Cantù (Comune di Cantù) Comitato di Crema (Comune di Crema) Comitato di Gallarate (Comune di Gallarate) Comitato di Lentate sul Seveso (Comune di Lentate sul Seveso) Comitato di Lomazzo (Comune di Lomazzo) Comitato di Luino e Valli (Comune di Luino) Comitato di Merate (Comune di Olgiate Molgora) Comitato di Paderno Dugnano (Comune di Paderno Dugnano) Comitato di Saronno (Comune di Saronno) Comitato di Mantova (Comune di Mantova) Comitato di Nova Milanese (Comune di Nova Milanese) Comitato di Buccinasco (Comune di Buccinasco) Comitato di Poggio Sermide – sede Sermide (Comune di Sermide) Comitato di Poggio Sermide – sede Poggio Rusco (Comune di Poggio Rusco) Comitato di Castiglione delle Stiviere (Comune di Castiglione delle Stiviere) Comitato di Milano Est (Comune di Peschiera Borromeo) Comitato di Solferino (Comune di Solferino) Comitato di Treviglio e Geradadda (Comune di Treviglio) Comitato di Voghera (Comune di Voghera) Comitato di Calvisano (Comune di Calvisano) Comitato di Milano (Comune di Milano) Comitato dell’Area Sud Milanese (Comune di Opera) Comitato di Como (Comune di Como) Comitato di Lecco (Comune di Lecco) Comitato di Ostiglia (Comune di Ostiglia) Comitato di Como – sede di Lipomo (Comune di Lipomo) Museo Castiglione delle Stiviere (MICR) (Comune di Castiglione delle Stiviere) Comitato Regionale Lombardia (Milano)

Per maggiori informazioni consultare > https://cri.it/cosa-facciamo/volontariato/servizio-civile/

Per partecipare al bando visitare la pagina dedicata > https://domandaonline.serviziocivile.it/

Ufficio Stampa CRI Lombardia