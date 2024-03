Epoque & VillaBanks con il nuovo singolo “No Stress”

Milano, 19 marzo 2024. L’artista italiana di origini congolesi Epoque pubblicherà venerdì 22 marzo il nuovo brano NO STRESS in collaborazione con il rapper VillaBanks.

Una canzone uptempo caratterizzata da sonorità urban ed elementi afro. La melodia principale suonata dalla kora, arpa tipica dell’Africa occidentale, pilota la canzone e rende il sound ancora più personale e definito.

Il ritornello, che ha un ritmo incalzante dalle sonorità catchy, manda un messaggio su quanto ognuno di noi ha obiettivi diversi che possono condizionarci nelle relazioni e le scelte che prendiamo: un invito a vivere da protagonisti la propria vita senza farsi influenzare dal pensiero di altre persone.

“No stress – dice Epoque – nasce dalla dimensione che più mi piace della musica cioè quella dei live. Durante il tour estivo in diverse occasioni ho aperto i live di Villa e il pubblico ha sempre risposto con una bella energia, questo ci ha fatto pensare che i nostri percorsi artistici potessero avere delle cose in comune.

La sessione in studio ne è stata la conferma “No stress” è nata di getto e in maniera naturale seguendo l’idea di fare un brano ballabile e che ricordasse l’energia e le vibes dei concerti.

Inoltre la Kora suonata da Cheikh Fall ha reso il sound ancora più unico e riconoscibile, è uno dei miei strumenti preferiti e averla in un mio brano mi rende molto felice”

Epoque

Janine Tshela Nzua, vero nome dell’artista di origine congolese, è nata a Torino e cresciuta tra Parigi e Bruxelles, prima di stabilirsi nel capoluogo piemontese, dove ha frequentato le scuole.

Il suo stile è personalissimo: i testi conscious, in cui mischia l’italiano con il francese e il lingala (la lingua della Repubblica Democratica del Congo), uniti a un incontro tra musicalità e ritmiche afro, danno un respiro internazionale ai suoi brani. La sua musica è spesso legata ad un messaggio e i testi parlano di storie e vicende che non riguardano solo la sua vita personale, ma anche persone o conoscenti immaginari in cui cerca di immedesimarsi per raccontare temi sociali. Fra le sue ispirazioni (e influenze musicali) ci sono grandi artiste come Mary J. Blige, Janet Jackson e Lauryn Hill ma anche personaggi ‘spartiacque’ come Naomi Campbell che hanno lasciato un segno indelebile nell’immaginario pop mondiale.

Il 7 ottobre 2020 pubblica “Petite”, il suo primo singolo ufficiale che ottiene un buon riscontro e la porta a firmare il primo contratto con una major (Universal Music Italia/Virgin Records).

Sono seguiti “Boss (Io & Te)”, successo radiofonico e da milioni di stream accumulati che ha fatto conoscere l’artista al grande pubblico, “Cliché” “Obligè” con Axell e “Aposto”, che ha avuto la sua première addirittura sull’emittente inglese BBC Radio 1Xtra. Sono seguiti poi, i singoli “Tout Va Bien”, “Mama” in collaborazione con la rapper francese Davinhor e “ Tolona ”.

Di recente ha duettato con Irama all’interno del suo disco nel brano “Moncherie” e con Lorenzo Jovanotti ne “La Primavera Rmx”, che Epoque ha cantato anche sul palco in una delle date del “Jova Beach Party”. I brani recentemente pubblicati sono “Ricordi” in collaborazione con Ernia e che ha riscosso notevole successo sulle piattaforme digital e “Curacao”.

Ha partecipato, inoltre, in qualità di attrice a “Autumn Beat”, il film diretto da Antonio Dikele, targato Amazon Prime Video.

Nel 2023 ha preso parte al Concerto del Primo Maggio a Roma trasmesso in diretta dal palco in Piazza San Giovanni in Laterano.