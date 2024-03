Rose Villain annuncia nuovi appuntamenti estivi

Reduce dal successo del nuovo album “Radio Sakura”, che ha esordito al secondo posto della Top Albums Debut Global di Spotify e che, per la seconda settimana consecutiva, è ancora sul podio della Top Album FIMI alla #3, Rose Villain annuncia oggi il “Radio Sakura Summer Tour 2024”, in attesa del live show che presenterà nei club ad ottobre.

Nove date tra giugno e settembre, prodotte e organizzate da Magellano Concerti, Me Next e Next Show, che saranno l’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo i nuovi successi di “Radio Sakura”.

Quest’estate, inoltre, Rose Villain aprirà i concerti italiani del tour dei Coldplay il 12, 13, 15 e 16 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.

“Radio Sakura” è il sequel luminoso di “Radio Gotham”. È un disco intimo e nostalgico ma allo stesso tempo consapevole e fiero, dove generi diversi come l’hip hop, il punk, l’elettronica e la bachata si intrecciano a storie diverse e complesse, dove la speranza peró ne è trait d’union. Madame, Ernia, Bresh, thasup e Guè sono le collaborazioni scelte per questo nuovo viaggio, con cui traccia dopo traccia ci sta guidando verso questo nuovo capitolo.

Nata a Milano e poi trasferitasi a New York, la cantante, autrice e regista ha all’attivo milioni di stream. Rose Villain ha tutte le carte in regola per ribaltare l’attuale scena musicale, curando lei stessa in prima persona la creatività di ogni progetto artistico che la riguarda. La consacrazione, arrivata negli ultimi anni dai featuring di alto livello con artisti che l’hanno fortemente voluta al suo fianco, ha portato Rose a voler dire ancora di più la sua.

Ph: Marcello Dino Junior